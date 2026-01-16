Cómo hacer la mejor ensalada Caesar: la receta fresca para el almuerzo de verano

La receta de una buena ensalada Caesar la compartió Mariale Briceño en TikTok y tiene todo lo que pedimos cuando hace calor: ingredientes fáciles, mucho sabor y cero sensación pesada. La clave está en reinventar la clásica Caesar con una vuelta más fit, sin perder lo adictivo del plato original.

En su video, Mariale lo resume con una verdad universal de los que “no son de ensalada”: “Si no te gusta la ensalada o te aburre comerla es porque probablemente no has probado a hacer esto.” Y sí, cuando el aderezo es bueno y el pollo queda doradito, no hay lechuga que no guste. El objetivo es armar un bowl completo, con crunch, proteína y una salsa que te hace querer mojar todo.

Así queda la ensalada Caesar.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la mejor ensalada Caesar

Para la salsa:

3 cucharadas de yogurt griego

Un buen chorro de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza Dijon

1 cucharada de queso parmesano rallado

2 filetes de anchoa

Para el pollo crocante:

Harina de avena

Pimentón dulce

Ajo en polvo

Cebolla en polvo

Copos de maíz triturados

2 huevos batidos

Para el bowl:

Lechuga (romana o la que tengas)

Taquitos de jamón (opcional)

Queso parmesano extra para terminar

Esta ensalada es ideal para un almuerzo liviano.

Paso a paso, cómo preparar la mejor ensalada Caesar

Procesá todos los ingredientes de la salsa hasta que quede cremosa y homogénea. Probala y ajustá limón o sal si hace falta. Cortá el pollo en tiras o cubos. Pasalo primero por harina de avena mezclada con pimentón, ajo y cebolla en polvo. Luego pasalo por los huevos batidos. Rebozalo con copos de maíz triturados, presionando bien para que se peguen. Llevá a freidora de aire 15 minutos, dándolo vuelta a mitad de cocción para dorar parejo. Mientras tanto, lavá y secá la lechuga. Cortala en pedazos grandes. Armá el bowl con lechuga, jamón si querés, el pollo crocante arriba y bastante salsa. Terminá con parmesano extra y serví al toque para que todo mantenga el crunch.

El resultado es una ensalada Caesar que no parece “dieta”: es fresca, sabrosa y con textura perfecta. Ideal para un almuerzo rápido, para llevar en tupper o para esos días en los que querés comer liviano pero rico.