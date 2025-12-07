Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer garrapiñadas en freidora de aire: la receta de Jimena Monteverde para la mesa dulce de estas Fiestas

Una opción ideal para sumar al picoteo dulce sin complicarte en la cocina.

Shaiel Teran Velazquez

7 de diciembre de 2025,

Jimena Monteverde mostró cómo hacer garrapiñadas en freidora de aire.

Con la llegada de las Fiestas, muchas familias empiezan a buscar alternativas más prácticas para armar la mesa dulce. En este contexto, Jimena Monteverde sorprendió con una receta que se volvió furor en Instagram: garrapiñadas hechas en la freidora sin aceite, listas en pocos minutos y con el sabor clásico de siempre.

Según explicó la cocinera, la clave está en generar una mezcla simple y dejar que la freidora haga el resto. “Quedan crocantes, brillosas y con ese olorcito que te llena la cocina”, comentó al mostrar el paso a paso.

La cocinera hizo garrapiñada en una freidora de aire.

Qué ingredientes se necesitan para hacer garrapiñadas en freidora de aire

  • 200 g de frutos secos (almendras, maní, nueces o la mezcla que tengas)
  • 100 g de azúcar
  • 30 cc de agua
  • 1 chorrito de esencia de vainilla
  • Pizca de canela (opcional)
Así queda la garrapiñada.

Paso a paso, cómo preparar garrapiñadas en freidora de aire

  1. Mezclá en un bowl los frutos secos con el azúcar, el agua, la esencia de vainilla y la canela si decidís usarla.
  2. Colocá la preparación en la freidora de aire sobre papel antiadherente para evitar que se pegue.
  3. Cociná a 180 °C durante 12 a 15 minutos.
  4. Abrí la freidora a mitad de cocción y mezclá bien para lograr un caramelizado parejo en todos los frutos secos.
  5. Retirá cuando estén dorados y dejalos entibiar antes de servir.

En apenas un rato vas a tener unas garrapiñadas caseras que nada tienen que envidiarle a las tradicionales, con un extra: menos lío y menos tiempo en la cocina. Perfectas para la mesa navideña, para regalar en frascos o simplemente para acompañar un mate a la tarde.

