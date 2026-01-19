Cómo hacer flan casero con solo 4 ingredientes: la receta fácil y económica para sorprender a la hora del postre

El flan es uno de esos postres que atraviesan generaciones. Está en los restaurantes de barrio, en los cumpleaños y en las sobremesas familiares. Pero prender el horno, preparar el molde y controlar la cocción no siempre suma puntos. Por eso, esta versión sin horno se volvió furor entre quienes buscan practicidad sin resignar sabor.

La receta fue compartida por Agus Liporace, desde la cuenta kulinaria.recetas, y sorprendió por lo fácil que resulta. Tal como cuenta en el video, “no tenía ni idea de que podía hacer flan casero de esta manera, sin horno y sin complicaciones”. El resultado es tan bueno que cuesta creer lo simple del método.

Este flan queda como de pastelería profesional.

Qué ingredientes se necesitan para hacer flan casero sin horno

400 ml de leche

100 g de queso crema light

4 huevos

Edulcorante a gusto

Para acompañar:

Mermelada

Dulce de leche

Las cantidades rinden para unas 4 porciones de aproximadamente 200 ml cada una.

Así de cremoso queda el flan.

Paso a paso, cómo preparar flan casero sin horno

Colocá los huevos en un bowl. Agregá el edulcorante y el queso crema. Sumá esencia de vainilla si te gusta. Mezclá bien hasta integrar. Si queda grumoso, procesá con mixer. Agregá la mitad de la leche y mixeá. Sumá el resto de la leche y volvé a integrar. Volcá la preparación en frascos aptos para calor. Colocá los frascos dentro de una olla. Agregá agua hirviendo hasta la mitad de los frascos. Cociná a fuego bien bajo durante 30 a 35 minutos. Retirá y abrí los frascos en caliente para romper el vacío. Dejá enfriar y llevá a la heladera. Serví con mermelada o dulce de leche por encima.

A pesar de ser más liviana y no usar horno, el flan conserva esa textura suave y cremosa que se espera del clásico. Además, es ideal para organizarse. Se hace en poco tiempo, se guarda ya porcionado y dura varios días en la heladera. Funciona perfecto como postre diario o para tener algo dulce listo sin improvisar.