Cómo hacer el mejor merengue suizo con solo 2 ingredientes: la receta que te va a salvar todos los postres

En TikTok, el creador de contenido Rocco Llano compartió su receta y alcanzó más de 27 mil likes. “Perfecto brilloso, estable y firme. ¡Ideal decorar!”, explicó la pastelera, dejando en claro una de las claves fundamentales.

Así queda el merengue con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el mejor merengue suizo

140 ml de claras (aproximadamente 4 unidades)

280 gr de azúcar

Tips a tener en cuenta: Usá claras frescas y a temperatura ambiente para que incorporen mejor el aire.

El merengue suizo se puede usar para acompañar un lemon pie o un brownie.

Paso a paso, cómo preparar el mejor merengue suizo

Poné en una olla o bowl las claras junto con el azúcar. Si hacés baño maría, apoyá el bowl sobre una olla con agua caliente. Si no, podés usar fuego directo. Revolvé hasta que el azúcar se disuelva por completo. Pasá la mezcla a otro bowl y batí a máxima velocidad entre 15 y 20 minutos. Continuá hasta obtener un merengue blanco, brilloso y bien firme. Usalo inmediatamente. En heladera dura hasta dos días.

Con solo dos ingredientes y algunos trucos de técnica, podés lograr un merengue suizo perfecto para transformar cualquier postre casero. La clave está en el batido constante y en no guardarlo por mucho tiempo. Así, vas a tener un final brillante para sorprender a todos en la mesa.