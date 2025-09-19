Cómo hacer el mejor merengue suizo con solo 2 ingredientes: la receta que te va a salvar todos los postres

En TikTok, el creador de contenido Rocco Llano compartió su receta y alcanzó más de 27 mil likes. “Perfecto brilloso, estable y firme. ¡Ideal decorar!”, explicó la pastelera, dejando en claro una de las claves fundamentales.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el mejor merengue suizo
- 140 ml de claras (aproximadamente 4 unidades)
- 280 gr de azúcar
Tips a tener en cuenta: Usá claras frescas y a temperatura ambiente para que incorporen mejor el aire.
Paso a paso, cómo preparar el mejor merengue suizo
- Poné en una olla o bowl las claras junto con el azúcar.
- Si hacés baño maría, apoyá el bowl sobre una olla con agua caliente. Si no, podés usar fuego directo.
- Revolvé hasta que el azúcar se disuelva por completo.
- Pasá la mezcla a otro bowl y batí a máxima velocidad entre 15 y 20 minutos.
- Continuá hasta obtener un merengue blanco, brilloso y bien firme.
- Usalo inmediatamente. En heladera dura hasta dos días.
Con solo dos ingredientes y algunos trucos de técnica, podés lograr un merengue suizo perfecto para transformar cualquier postre casero. La clave está en el batido constante y en no guardarlo por mucho tiempo. Así, vas a tener un final brillante para sorprender a todos en la mesa.