Cómo hacer el clásico frapuccino al estilo Starbucks: la receta ideal para los días de calor

Con las temperaturas en alza, las bebidas frías pasan a ocupar un lugar central en la rutina diaria. Y si hay un clásico del verano urbano que nunca falla, ese es el frapuccino estilo Starbucks. Cremoso, helado y con café, se convirtió en un antojo recurrente, aunque no siempre amigable con el bolsillo. Por eso, cuando aparece una versión casera simple y rendidora, el interés se dispara.
Esta receta empezó a circular con fuerza en TikTok de la mano de Leonel Duartte, creador de contenido gastronómico que suele compartir preparaciones fáciles y bien golosas.
El gran diferencial de esta versión es que no necesitás ingredientes raros ni técnicas complicadas. Todo se hace en licuadora y se adapta fácilmente a lo que tengas en la heladera. Además, podés regular el dulzor y la intensidad del café según tu gusto, algo que en las versiones comerciales no siempre pasa.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el frapuccino casero
- 1/2 vaso de leche
- 1 vaso de hielo
- 1 cucharada de café instantáneo
- Dulce de leche a gusto
- Un chorrito de esencia de vainilla
Paso a paso, cómo preparar el frapuccino casero
- Colocá en la licuadora la leche y el hielo.
- Sumá el café instantáneo y la esencia de vainilla.
- Agregá una cucharada generosa de dulce de leche, o ajustá según qué tan goloso lo quieras.
- Licuá todo hasta obtener una mezcla bien cremosa y homogénea.
- Serví de inmediato en un vaso grande y disfrutá bien frío.
Este frapuccino casero es ideal para las tardes de calor extremo, para acompañar una merienda o simplemente para darte un gusto sin culpa. Fácil, rápido y económico, se perfila como una de esas recetas que vas a repetir todo el verano. Guardala, probala y adaptala a tu estilo.