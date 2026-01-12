Cómo hacer el clásico frapuccino al estilo Starbucks: la receta ideal para los días de calor

Con las temperaturas en alza, las bebidas frías pasan a ocupar un lugar central en la rutina diaria. Y si hay un clásico del verano urbano que nunca falla, ese es el frapuccino estilo Starbucks. Cremoso, helado y con café, se convirtió en un antojo recurrente, aunque no siempre amigable con el bolsillo. Por eso, cuando aparece una versión casera simple y rendidora, el interés se dispara.

Esta receta empezó a circular con fuerza en TikTok de la mano de Leonel Duartte, creador de contenido gastronómico que suele compartir preparaciones fáciles y bien golosas.

El frapuccino de Starbucks, pero en casa.

El gran diferencial de esta versión es que no necesitás ingredientes raros ni técnicas complicadas. Todo se hace en licuadora y se adapta fácilmente a lo que tengas en la heladera. Además, podés regular el dulzor y la intensidad del café según tu gusto, algo que en las versiones comerciales no siempre pasa.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el frapuccino casero

1/2 vaso de leche

1 vaso de hielo

1 cucharada de café instantáneo

Dulce de leche a gusto

Un chorrito de esencia de vainilla

Esta receta es ideal para no gastar de más.

Paso a paso, cómo preparar el frapuccino casero

Colocá en la licuadora la leche y el hielo. Sumá el café instantáneo y la esencia de vainilla. Agregá una cucharada generosa de dulce de leche, o ajustá según qué tan goloso lo quieras. Licuá todo hasta obtener una mezcla bien cremosa y homogénea. Serví de inmediato en un vaso grande y disfrutá bien frío.

Este frapuccino casero es ideal para las tardes de calor extremo, para acompañar una merienda o simplemente para darte un gusto sin culpa. Fácil, rápido y económico, se perfila como una de esas recetas que vas a repetir todo el verano. Guardala, probala y adaptala a tu estilo.