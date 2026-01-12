Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer el clásico frapuccino al estilo Starbucks: la receta ideal para los días de calor

La versión casera del frapuccino que se volvió viral y se hace en minutos.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

12 de enero de 2026,

La forma más sencilla de replicar la clásica bebida.

Con las temperaturas en alza, las bebidas frías pasan a ocupar un lugar central en la rutina diaria. Y si hay un clásico del verano urbano que nunca falla, ese es el frapuccino estilo Starbucks. Cremoso, helado y con café, se convirtió en un antojo recurrente, aunque no siempre amigable con el bolsillo. Por eso, cuando aparece una versión casera simple y rendidora, el interés se dispara.

Esta receta empezó a circular con fuerza en TikTok de la mano de Leonel Duartte, creador de contenido gastronómico que suele compartir preparaciones fáciles y bien golosas.

El frapuccino de Starbucks, pero en casa.

El gran diferencial de esta versión es que no necesitás ingredientes raros ni técnicas complicadas. Todo se hace en licuadora y se adapta fácilmente a lo que tengas en la heladera. Además, podés regular el dulzor y la intensidad del café según tu gusto, algo que en las versiones comerciales no siempre pasa.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el frapuccino casero

  • 1/2 vaso de leche
  • 1 vaso de hielo
  • 1 cucharada de café instantáneo
  • Dulce de leche a gusto
  • Un chorrito de esencia de vainilla
Esta receta es ideal para no gastar de más.

Paso a paso, cómo preparar el frapuccino casero

  1. Colocá en la licuadora la leche y el hielo.
  2. Sumá el café instantáneo y la esencia de vainilla.
  3. Agregá una cucharada generosa de dulce de leche, o ajustá según qué tan goloso lo quieras.
  4. Licuá todo hasta obtener una mezcla bien cremosa y homogénea.
  5. Serví de inmediato en un vaso grande y disfrutá bien frío.

Este frapuccino casero es ideal para las tardes de calor extremo, para acompañar una merienda o simplemente para darte un gusto sin culpa. Fácil, rápido y económico, se perfila como una de esas recetas que vas a repetir todo el verano. Guardala, probala y adaptala a tu estilo.

