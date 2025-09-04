Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer el budín nube de mandarina más esponjoso: receta fácil y sin gluten para disfrutar en la merienda

Un budín esponjoso, húmedo y lleno de sabor a fruta fresca, que es proteico y queda listo en minutos.

Shaiel Teran Velazquez

4 de septiembre de 2025,

Cómo hacer el budín nube de mandarina más esponjoso: receta fácil y sin gluten para disfrutar en la merienda
Con ingredientes simples se puede hacer un budín nube de mandarina.

La creadora de la receta es Mica Méndez, de la cuenta being.healthyy en TikTok, quien sorprendió a sus seguidores al mostrar el paso a paso del budín nube de mandarina que no necesita batido y está listo en pocos minutos. “Estoy en shock con el resultado”, escribió al compartir el video, que cosechó miles de vistas.

Además, es una receta versátil: se puede reemplazar la proteína por leche en polvo o más harina de avena, y adaptarla a los endulzantes que uses en tu día a día.

Esta receta es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín nube de mandarina

  • 3 huevos
  • 1/4 taza de aceite de coco o girasol
  • 1/4 taza de miel o endulzante a elección
  • 2 mandarinas enteras (sin semillas)
  • 1 taza y 1/2 de harina de avena sin gluten
  • 1 scoop colmado de proteína sabor vainilla (o 1/2 taza de leche en polvo descremada / 1/2 taza extra de harina de avena)
  • 1 cda de polvo de hornear
Así de húmedo y esponjoso queda.

Paso a paso, cómo preparar el budín nube de mandarina

  1. Cortá las mandarinas en cuartos sin quitarles la cáscara, pero asegurate de retirar todas las semillas.
  2. En la licuadora, poné los huevos, la miel (o endulzante), el aceite y las mandarinas. Procesá hasta integrar bien.
  3. Sumá los ingredientes secos y volvé a licuar hasta conseguir una mezcla homogénea.
  4. Pasá la preparación a un molde savarín enmantecado y enharinado.
  5. Cociná en horno precalentado a 180° durante 25 minutos (también podés hacerlo en Essen, 35 minutos a fuego corona).
  6. Dejá enfriar unos minutos, desmoldá y espolvoreá con azúcar impalpable.

El resultado es un budín liviano, húmedo y con un sabor cítrico espectacular. Perfecto para un desayuno energético o una merienda diferente.

