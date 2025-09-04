Cómo hacer el budín nube de mandarina más esponjoso: receta fácil y sin gluten para disfrutar en la merienda

La creadora de la receta es Mica Méndez, de la cuenta being.healthyy en TikTok, quien sorprendió a sus seguidores al mostrar el paso a paso del budín nube de mandarina que no necesita batido y está listo en pocos minutos. “Estoy en shock con el resultado”, escribió al compartir el video, que cosechó miles de vistas.
Además, es una receta versátil: se puede reemplazar la proteína por leche en polvo o más harina de avena, y adaptarla a los endulzantes que uses en tu día a día.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín nube de mandarina
- 3 huevos
- 1/4 taza de aceite de coco o girasol
- 1/4 taza de miel o endulzante a elección
- 2 mandarinas enteras (sin semillas)
- 1 taza y 1/2 de harina de avena sin gluten
- 1 scoop colmado de proteína sabor vainilla (o 1/2 taza de leche en polvo descremada / 1/2 taza extra de harina de avena)
- 1 cda de polvo de hornear
Paso a paso, cómo preparar el budín nube de mandarina
- Cortá las mandarinas en cuartos sin quitarles la cáscara, pero asegurate de retirar todas las semillas.
- En la licuadora, poné los huevos, la miel (o endulzante), el aceite y las mandarinas. Procesá hasta integrar bien.
- Sumá los ingredientes secos y volvé a licuar hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Pasá la preparación a un molde savarín enmantecado y enharinado.
- Cociná en horno precalentado a 180° durante 25 minutos (también podés hacerlo en Essen, 35 minutos a fuego corona).
- Dejá enfriar unos minutos, desmoldá y espolvoreá con azúcar impalpable.
El resultado es un budín liviano, húmedo y con un sabor cítrico espectacular. Perfecto para un desayuno energético o una merienda diferente.