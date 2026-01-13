Cómo hacer cookies estilo Nueva York sin azúcar ni harina: receta en simples pasos

La famosa cookie al estilo Nueva York suele ser sinónimo de exceso: grande, densa y cargada de azúcar. Pero la propuesta que se volvió tendencia demuestra que también puede ser una opción más liviana, sin perder sabor ni textura. El creador de contenido Fonse Celias compartió su receta en TikTok y sorprendió a todos.
El resultado es una cookie igual de tentadora, ideal para quienes buscan alternativas saludables o siguen dietas especiales. Con garbanzos procesados como base, crema de maní y chocolate, logra ese contraste perfecto entre crocante por fuera y suave por dentro. Además, permite sumar un relleno extra que la vuelve aún más irresistible.
Qué ingredientes se necesitan para hacer una cookie estilo Nueva York sin azúcar ni harina
- 300 g de garbanzos cocidos
- 1 cucharada de endulzante natural
- 2 cucharadas de crema de maní
- 2 cucharadas de aceite de coco
- 1 taza de harina de almendras
- 1 cucharada de maicena
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharada de proteína sabor vainilla (opcional)
- Chocolate picado a gusto
- Relleno opcional: crema de pistacho, avena y dátiles
Paso a paso, cómo preparar la cookie estilo Nueva York sin azúcar ni harina
- Procesá los garbanzos junto con el endulzante, la crema de maní y el aceite de coco hasta lograr una mezcla bien homogénea.
- Incorporá los ingredientes secos: harina de almendras, maicena, polvo de hornear y la proteína si querés usarla.
- Sumá el chocolate picado y mezclá hasta integrar todo.
- Llevá la masa a la heladera durante 30 minutos para que tome consistencia.
- Formá una cookie grande y, si vas a rellenarla, agregá crema de pistacho, avena y dátiles en el centro.
- Horneá durante 15 minutos.
- Dejá enfriar y disfrutá esa textura húmeda que la hace tan parecida a la original.
Con ingredientes simples y sin procesos complicados, esta versión saludable demuestra que siempre hay lugar para reversionar clásicos sin resignar placer.