Cómo hacer chipa keto: la receta perfecta para que quede crocante por fuera y suave por dentro

Hay recetas que traen recuerdos, aromas que se sienten en la cocina e inmediatamente te transportan a momentos felices. Uno de esos olores clásicos es, sin dudas, el olor a chipa. Un infaltable de la mesa argentina que es la compañía perfecta para el mate y un favorito de la merienda.

Pero muchas veces, este placer se transforma en tentación o culpa para quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos o están haciendo una dieta keto. Esto se debe a que el chipa tradicional lleva almidón de mandioca, el ingrediente secreto que le da esa textura inconfundible, pero que también lo convierte en un alimento alto en hidratos de carbono.

La Celeste con sus chipas clásicos y extraqueso.

Sin embargo, no hay que desanimarse ya que existe una versión de chipa keto. La clásica receta fue adaptada de una manera particular que mantiene el sabor original, pero con ingredientes que respetan el estilo de vida más saludable.

Esta receta de chipa keto no pierde la esencia inconfundible: la miga húmeda, el aroma al queso derretido y la corteza crocante. La diferencia se encuentra en los reemplazos de los ingredientes por versiones menos calóricas que permiten disfrutarlo sin culpas y sin romper la dieta.

Cómo hacer chipa keto

Esta receta es la muestra perfecta de cómo los clásicos pueden reinventarse para adaptarse a las nuevas tendencias de alimentación. Preparar chipa keto en casa es muy sencillo, rápido y estarán listos en pocos pasos.

La receta de chipá más sencilla y deliciosa. Foto: gentileza Tan Dulce Cocina.

Ingredientes (para unas 12 unidades)

2 tazas de harina de almendras

1 taza de queso rallado duro (tipo parmesano o reggianito)

1 taza de queso mozzarella rallado

2 huevos

3 cucharadas de queso crema

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal a gusto

Paso a paso para hacer chipa keto para el mate

Encender el horno a 180 °C para que esté bien caliente al momento de hornear. Preparar una placa con papel manteca o enmantecada. En un bowl grande colocar la harina de almendras, el queso rallado duro, el polvo de hornear y la sal. Integrar bien con cuchara o batidor. Agregar los huevos, el queso crema y la mozzarella rallada. Con la ayuda de una espátula mezclar hasta que se forme una masa pegajosa pero manejable. Con las manos húmedas o aceitadas, armar bolitas de tamaño similar a una nuez o un poquito más grandes. Colocarlas en la placa dejando espacio entre cada una. Llevar la bandeja al horno y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que los chipa estén dorados por fuera y firmes al tacto. Retirar, dejar enfriar unos minutos y servir.

¡Listo! El aroma a chipa va a invadir la cocina y solo queda disfrutar con unos buenos mates.