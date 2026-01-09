Cómo hacer bombones de lemon pie: la receta ideal para el antojo dulce en verano

Cuando las temperaturas suben, el cuerpo pide postres livianos, fríos y rápidos. Ahí es donde entran en juego estas versiones mini que concentran sabor sin resultar pesadas. Los bombones de lemon pie combinan lo mejor de dos mundos: el clásico postre cítrico que nunca falla y un formato práctico, ideal para tener listo en la heladera.

La receta se volvió viral gracias a Clara Fustinoni, que la compartió en sus redes como una opción express, sin horno y con un plus nutricional. Tal como adelanta en el video, son bombones “adictivos”, fáciles de hacer y con buen aporte de proteína y fibra, lo que los vuelve una alternativa interesante para el verano.

Así quedan los bombones por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer bombones de lemon pie

1 taza de harina de almendras

¾ taza de coco rallado

2 cucharadas de aceite de coco derretido

1 a 2 cucharadas de miel líquida

1 scoop de proteína en polvo

Jugo y ralladura de 1 limón

1 cucharadita de extracto o esencia de vainilla

Chocolate blanco sin azúcar, cantidad necesaria para bañar

Con estos ingredientes se obtiene una buena cantidad de bombones chicos, ideales para racionar y conservar.

Bombones de lemon pie listos en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar bombones de lemon pie

Colocá en un bowl la harina de almendras. Agregá el coco rallado y la proteína en polvo. Sumá el aceite de coco derretido. Incorporá la miel líquida. Agregá el jugo y la ralladura de limón. Sumá la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta lograr una masa homogénea y moldeable. Formá bolitas con las manos. Llevá los bombones a la heladera por unos minutos para que tomen firmeza. Derretí el chocolate blanco sin azúcar. Bañá los bombones de manera pareja. Volvé a llevar a frío hasta que el chocolate solidifique.

El resultado es un bocado fresco, con textura suave y un equilibrio perfecto entre dulce y ácido. El limón aporta frescura, mientras que el coco y la almendra suman cuerpo y sabor.