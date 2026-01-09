Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer bombones de lemon pie: la receta ideal para el antojo dulce en verano

Frescos, cremosos y con ese toque cítrico que levanta cualquier tarde de calor.

Shaiel Teran Velazquez

9 de enero de 2026,

Estos bombones son muy fáciles de hacer.

Cuando las temperaturas suben, el cuerpo pide postres livianos, fríos y rápidos. Ahí es donde entran en juego estas versiones mini que concentran sabor sin resultar pesadas. Los bombones de lemon pie combinan lo mejor de dos mundos: el clásico postre cítrico que nunca falla y un formato práctico, ideal para tener listo en la heladera.

La receta se volvió viral gracias a Clara Fustinoni, que la compartió en sus redes como una opción express, sin horno y con un plus nutricional. Tal como adelanta en el video, son bombones “adictivos”, fáciles de hacer y con buen aporte de proteína y fibra, lo que los vuelve una alternativa interesante para el verano.

Así quedan los bombones por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer bombones de lemon pie

  • 1 taza de harina de almendras
  • ¾ taza de coco rallado
  • 2 cucharadas de aceite de coco derretido
  • 1 a 2 cucharadas de miel líquida
  • 1 scoop de proteína en polvo
  • Jugo y ralladura de 1 limón
  • 1 cucharadita de extracto o esencia de vainilla
  • Chocolate blanco sin azúcar, cantidad necesaria para bañar

Con estos ingredientes se obtiene una buena cantidad de bombones chicos, ideales para racionar y conservar.

Bombones de lemon pie listos en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar bombones de lemon pie

  1. Colocá en un bowl la harina de almendras.
  2. Agregá el coco rallado y la proteína en polvo.
  3. Sumá el aceite de coco derretido.
  4. Incorporá la miel líquida.
  5. Agregá el jugo y la ralladura de limón.
  6. Sumá la esencia de vainilla.
  7. Mezclá bien hasta lograr una masa homogénea y moldeable.
  8. Formá bolitas con las manos.
  9. Llevá los bombones a la heladera por unos minutos para que tomen firmeza.
  10. Derretí el chocolate blanco sin azúcar.
  11. Bañá los bombones de manera pareja.
  12. Volvé a llevar a frío hasta que el chocolate solidifique.

El resultado es un bocado fresco, con textura suave y un equilibrio perfecto entre dulce y ácido. El limón aporta frescura, mientras que el coco y la almendra suman cuerpo y sabor.

