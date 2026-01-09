Cómo hacer bombones de lemon pie: la receta ideal para el antojo dulce en verano

Cuando las temperaturas suben, el cuerpo pide postres livianos, fríos y rápidos. Ahí es donde entran en juego estas versiones mini que concentran sabor sin resultar pesadas. Los bombones de lemon pie combinan lo mejor de dos mundos: el clásico postre cítrico que nunca falla y un formato práctico, ideal para tener listo en la heladera.
La receta se volvió viral gracias a Clara Fustinoni, que la compartió en sus redes como una opción express, sin horno y con un plus nutricional. Tal como adelanta en el video, son bombones “adictivos”, fáciles de hacer y con buen aporte de proteína y fibra, lo que los vuelve una alternativa interesante para el verano.
Qué ingredientes se necesitan para hacer bombones de lemon pie
- 1 taza de harina de almendras
- ¾ taza de coco rallado
- 2 cucharadas de aceite de coco derretido
- 1 a 2 cucharadas de miel líquida
- 1 scoop de proteína en polvo
- Jugo y ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de extracto o esencia de vainilla
- Chocolate blanco sin azúcar, cantidad necesaria para bañar
Con estos ingredientes se obtiene una buena cantidad de bombones chicos, ideales para racionar y conservar.
Paso a paso, cómo preparar bombones de lemon pie
- Colocá en un bowl la harina de almendras.
- Agregá el coco rallado y la proteína en polvo.
- Sumá el aceite de coco derretido.
- Incorporá la miel líquida.
- Agregá el jugo y la ralladura de limón.
- Sumá la esencia de vainilla.
- Mezclá bien hasta lograr una masa homogénea y moldeable.
- Formá bolitas con las manos.
- Llevá los bombones a la heladera por unos minutos para que tomen firmeza.
- Derretí el chocolate blanco sin azúcar.
- Bañá los bombones de manera pareja.
- Volvé a llevar a frío hasta que el chocolate solidifique.
El resultado es un bocado fresco, con textura suave y un equilibrio perfecto entre dulce y ácido. El limón aporta frescura, mientras que el coco y la almendra suman cuerpo y sabor.