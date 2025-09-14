Vía Gourmet / Receta del día

Cómo hacer bollos de queso: la receta deliciosa y fácil de Maru Botana que es ideal para los mates

La famosa chef mostró el paso a paso para hacer una preparación salada perfecta para la merienda.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

14 de septiembre de 2025,

Cómo hacer bollos de queso: la receta deliciosa y fácil de Maru Botana que es ideal para los mates
Cómo hacer bollos de queso: la receta deliciosa y fácil de Maru Botana que es ideal para los mates

Maru Botana es la cocinera más popular de los medios de comunicación con una fuerte presencia en la televisión y ahora en las redes sociales, donde comparte no solo recetas de todo tipo que se caracterizan por su toque personal y por ser prácticas, sino que tiene una comunidad que la sigue en todos sus proyectos.

Cómo hacer los bollos de queso de Maru Botana y sorprender a la familia
Cómo hacer los bollos de queso de Maru Botana y sorprender a la familia

A esto se suma que su nombre es una palabra autorizada al hablar de preparaciones dulces, sus clásicos son las tortas, lo que la llevó a tener locales en Buenos Aires y expandirse a España. Maru compartió la receta de un clásico elegido por los fanáticos de lo salado.

Las recetas que llevan queso son las más populares a la hora del mate, hay diferentes versiones y tipo de comidas. Maru mostró una reversión y explicó el paso a paso para hacer bollos de queso en casa y tener rápido el acompañante ideal para la merienda.

Cómo hacer los bollos de queso de Maru Botana y sorprender a la familia
Cómo hacer los bollos de queso de Maru Botana y sorprender a la familia

Cómo hacer los bollos de queso de Maru Botana y sorprender a la familia

Ingredientes:

  • Para la masa:
  • 300 g harina 0000
  • 20 g levadura
  • 2 huevos
  • 1 cda azúcar
  • 60 g manteca
  • 1 cdita sal
  • Leche tibia c/n

Para el relleno:

  • 100 g queso fontina rallado
  • 100 g queso mantecoso
  • 1 yema
  • Crema c/n
Cómo hacer los bollos de queso de Maru Botana y sorprender a la familia
Cómo hacer los bollos de queso de Maru Botana y sorprender a la familia

El paso a paso para hacer los bollos de queso perfectos para el mate:

  1. En la mesada colocar la harina y hacer un círculo en el medio, alrededor colocar sal. En ele centro la levadura, leche tibia, azúcar y huevos. Comenzar a mezclar con los dedos.
  2. Luego, agregar la manteca pomada y seguir amasando. Una vez que se forma una masa blanda, y pegajosa, dejar reposar, tapado, por 45 minutos.
  3. Armar bollitos, hacer un hueco en el medio, y con huevo pincelar, agregar el relleno y cerrar con cuidado.
  4. Colocar en una fuente para horno con papel manteca, pintar con huevo por arriba y decorar con semillas. Llevar al horno hasta que estén dorados. ¡Listo!

Temas Relacionados

MÁS DE Receta del día
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS