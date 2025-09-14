Cómo hacer bollos de queso: la receta deliciosa y fácil de Maru Botana que es ideal para los mates

Maru Botana es la cocinera más popular de los medios de comunicación con una fuerte presencia en la televisión y ahora en las redes sociales, donde comparte no solo recetas de todo tipo que se caracterizan por su toque personal y por ser prácticas, sino que tiene una comunidad que la sigue en todos sus proyectos.

Cómo hacer los bollos de queso de Maru Botana y sorprender a la familia

A esto se suma que su nombre es una palabra autorizada al hablar de preparaciones dulces, sus clásicos son las tortas, lo que la llevó a tener locales en Buenos Aires y expandirse a España. Maru compartió la receta de un clásico elegido por los fanáticos de lo salado.

Las recetas que llevan queso son las más populares a la hora del mate, hay diferentes versiones y tipo de comidas. Maru mostró una reversión y explicó el paso a paso para hacer bollos de queso en casa y tener rápido el acompañante ideal para la merienda.

Ingredientes:

Para la masa:

300 g harina 0000

20 g levadura

2 huevos

1 cda azúcar

60 g manteca

1 cdita sal

Leche tibia c/n

Para el relleno:

100 g queso fontina rallado

100 g queso mantecoso

1 yema

Crema c/n

El paso a paso para hacer los bollos de queso perfectos para el mate: