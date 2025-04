Cómo hacer bocaditos dulces sin azúcar y sin harina: la receta de Paulina Cocina que es ideal para los más chicos

Paulina Cocina es una famosa cocinera de Internet que se hizo muy popular en las redes sociales por su carisma único y sus tips para realizar recetas caseras de forma fáciles. La famosa influencer de cocina enseña a cocinar y con su plus de simpatía logró tener miles de seguidores que esperan sus preparaciones para intentar hacerlo en casa.

Lo postes o guarniciones duces son esenciales para cortar el día, y más si sos fanático de lo dulce. Por eso es necesario siempre tener algo en la heladera para el momento en que tenes antojo a la media mañana o tarde.

Los bocaditos son una opción perfecta para tener guardado en casa o llevar en la mochila. Paulina Cocina mostró la receta rápida de bocaditos sin azúcar y sin harina que es irresistible.

Los bocaditos dulces de Paulina Cocina

No solo es apto para quienes no consumen mucha azúcar, sino que tampoco lleva harina. Lo que es un plus y apto para cualquier tipo de alimentación.

Los bocaditos dulces de Paulina Cocina

Cómo hacer los bocaditos sin azúcar y sin harina de Paulina Cocina

Ingredientes:

150 gr manteca de maní o de pistacho

200 gr de harina de almendras

Chips de chocolate

Edulcorante

Sal

La preparación de los bocaditos dulces sin harina ni azúcar de Paulina Cocina