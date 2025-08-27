Cómo hacer alfajores banana split: receta fácil y rápida, ideal para el antojo dulce

¿Alfajores de banana split? Sí, leíste bien. Y lo mejor: sin manteca, sin azúcar agregada y con apenas 6 ingredientes. Se trata de una receta viral que compartió Agus Vives, creadora de la cuenta @agusvivesbakes en TikTok. El video ya superó los 26 mil likes y no es para menos: es súper fácil, económica y los alfajores quedan una delicia.

“Con esta receta vas a hacer MAGIA”, prometió Agus en la publicación, y los comentarios la respaldan. Además, al no llevar manteca ni azúcar refinada en la masa, es una opción un poquito más liviana que los alfajores tradicionales.

Alfajores estilo banana split.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los alfajores estilo banana split

500 g de harina 0000

10 g de polvo leudante

2 huevos

1 banana bien madura (¡cuanto más negra mejor!)

100 g de dulce de leche (para la masa)

Dulce de leche repostero (para el relleno)

Chocolate derretido (para el baño)

Así quedan los alfajores. por dentro.

Paso a paso, cómo preparar los alfajores de banana split

En un bowl, colocá la harina, el polvo leudante, los huevos, la banana pisada y los 100 g de dulce de leche. Mezclá bien hasta obtener una masa uniforme. Dejá reposar la masa durante 30 minutos. Espolvoreá la mesada con un poco de harina. Estirá la masa con palote y cortá círculos (de unos 7 cm aprox.). Colocá las tapitas en una placa para horno y cocinalas por 10 minutos en horno precalentado. Una vez frías, rellená con dulce de leche repostero y tapá con otra tapa. Bañá los alfajores en chocolate derretido y colocalos sobre papel manteca. Dejá que sequen bien ¡y listo para disfrutar!

“Quedan firmes pero bien blandas. En contacto con el dulce de leche se ablandan aún más y queda una locura tremenda bañadas en chocolate”, asegura Agus. Una receta fácil, sin manteca ni azúcar, y con todo el sabor.