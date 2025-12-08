Cómo hacer 4 snacks con una sola tapa de tarta: la receta ideal para la cena de Navidad 2025

La idea de una picada tibia la compartió Agus Liporace en TikTok desde @kulinaria.recetas y explotó porque resuelve un problema real de las Fiestas: qué llevar o servir antes del plato fuerte sin caer siempre en lo mismo. La clave está en estirar, cortar y jugar con toppings distintos para sacar cuatro snacks diferentes del mismo paquete.
Además, todo va al horno fuerte y listo. No hay fritura, no hay vueltas raras y el resultado queda súper prolijo para presentar en tabla, con dips al medio. Agus lo resume como “una flor de picada con una tapa de tarta”, y sí, es exactamente eso: mucho efecto, poca complicación.
Qué ingredientes se necesitan para hacer 4 snacks con una sola tapa de tarta
Para todos los snacks:
- 1 tapa de tarta (si tenés dos, mejor, pero con una ya hacés magia)
- Huevo batido para pincelar
Rellenos y extras:
- Rolls de jamón
- Jamón
- Queso en feta
- Mostaza
- Semillas de sésamo (opcional)
- Bombas de espinaca
- 3 puñados de espinaca fresca o acelga
- 1 puñado de muzzarella rallada
- Sal, pimienta y nuez moscada
- Mini sacramentos
- Queso
- Salame
- Aceitunas rellenas
- Cuadraditos de carne
- 200 g de carne picada
- 1/4 cebolla chica picada
- 1/4 morrón chico picado
- Pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta
Paso a paso, cómo preparar 4 snacks con una sola tapa de tarta
- Estirá la tapa con palote para que quede un poco más finita y rendidora. Dividila en cuatro partes.
- Para los rolls, untá mostaza, apoyá jamón y queso, enrollá, cortá mini rodajitas y espolvoreá con sésamo.
- Para las bombas de espinaca, mezclá espinaca picada, muzzarella y condimentos. Armá bolitas y envolvelas con tiras de masa.
- Para los mini sacramentos, cortá tiritas finas. En algunas poné aceituna rellena y cerrá tipo paquetito. En otras, queso y salame.
- Para los cuadraditos de carne, mezclá todo crudo en un bowl. Estirá la masa, poné el relleno, tapá con otra capa finita, cortá cuadrados.
- Pincelá todo con huevo batido, acomodá en placa y llevá a horno fuerte hasta que dore parejo.
Cuando salga todo doradito, armá la tabla y sumá dips a gusto: alioli, guacamole, cheddar o lo que tengas. Te queda una picada variada, navideña y con cero estrés.