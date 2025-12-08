Cómo hacer 4 snacks con una sola tapa de tarta: la receta ideal para la cena de Navidad 2025

La idea de una picada tibia la compartió Agus Liporace en TikTok desde @kulinaria.recetas y explotó porque resuelve un problema real de las Fiestas: qué llevar o servir antes del plato fuerte sin caer siempre en lo mismo. La clave está en estirar, cortar y jugar con toppings distintos para sacar cuatro snacks diferentes del mismo paquete.

Además, todo va al horno fuerte y listo. No hay fritura, no hay vueltas raras y el resultado queda súper prolijo para presentar en tabla, con dips al medio. Agus lo resume como “una flor de picada con una tapa de tarta”, y sí, es exactamente eso: mucho efecto, poca complicación.

Así quedan los snacks.

Qué ingredientes se necesitan para hacer 4 snacks con una sola tapa de tarta

Para todos los snacks:

1 tapa de tarta (si tenés dos, mejor, pero con una ya hacés magia)

Huevo batido para pincelar

Rellenos y extras:

Rolls de jamón Jamón Queso en feta Mostaza Semillas de sésamo (opcional)

Bombas de espinaca 3 puñados de espinaca fresca o acelga 1 puñado de muzzarella rallada Sal, pimienta y nuez moscada

Mini sacramentos Queso Salame Aceitunas rellenas

Cuadraditos de carne 200 g de carne picada 1/4 cebolla chica picada 1/4 morrón chico picado Pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta



Paso a paso, cómo preparar 4 snacks con una sola tapa de tarta

Estirá la tapa con palote para que quede un poco más finita y rendidora. Dividila en cuatro partes. Para los rolls, untá mostaza, apoyá jamón y queso, enrollá, cortá mini rodajitas y espolvoreá con sésamo. Para las bombas de espinaca, mezclá espinaca picada, muzzarella y condimentos. Armá bolitas y envolvelas con tiras de masa. Para los mini sacramentos, cortá tiritas finas. En algunas poné aceituna rellena y cerrá tipo paquetito. En otras, queso y salame. Para los cuadraditos de carne, mezclá todo crudo en un bowl. Estirá la masa, poné el relleno, tapá con otra capa finita, cortá cuadrados. Pincelá todo con huevo batido, acomodá en placa y llevá a horno fuerte hasta que dore parejo.

Cuando salga todo doradito, armá la tabla y sumá dips a gusto: alioli, guacamole, cheddar o lo que tengas. Te queda una picada variada, navideña y con cero estrés.