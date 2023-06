Camila Homs confesó su amor por las berenjenas a la parmesana y enseñó cómo hacerlas

En las últimas semanas, Camila Homs dio mucho de qué hablar. Luego de rechazar una primera oferta para participar del “Bailando” por tener “mucha carga horaria”, la modelo repensó la propuesta y confirmó su presencia en la competencia de Marcelo Tinelli que debutará en América.

Luego trascendió la suma millonaria que habría arreglado con la producción para estar en el certamen. Según trascendió, la ex de Rodrigo de Paul tendría “el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable”.

Cami Homs festejó el 25 de mayo con su hija y los clásicos pastelitos

La información la dio a conocer Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien tambien aseguró por cuánto tiempo fue el acuerdo de la modelo con el programa: “Lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen”.

Pero Cami Homs mantiene su verdadera pasión lejos de los escándalos. Lo que pocos saben es su amor por la cocina y la pastelería que la impulsaron a crearse un perfil en Instagram paralelo donde solía compartir sus más ricas recetas. Madre de dos pequeños, Francesca y Bautista, la joven de 27 años se las rebusca para que sus comidas sean prácticas, ricas y saludables.

Camila Homs y su amor por la cocina Foto: Instagram/Camihoms

Si bien su cuenta de cocina está inactiva desde hace tres años, sus publicaciones permanecen y siguen sumando ”me gusta” y comentarios de los usuarios. Una de sus publicaciones con mayores interacciones fue la preparación de melanzane alla parmigiana, también conocida como berenjenas a la parmesana, una comida típica italiana.

“¿Quién más ama las melanzane alla parmigiana como yo?”, preguntó en la descripción del post antes de destallar la preparación. La receta es fácil de hacer, con ingredientes sencillos y apto vegetarianos ya que no lleva carne.

Ingredientes

3 berenjenas

1/2 ajo

1/2 cebolla

3 hojas de albahaca

500 g. de pulpa de tomate

2 cditas de azúcar

sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

250 g. de queso

Preparación