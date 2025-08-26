Yoga, meditación y running: las actividades que buscan el bienestar interior y potencia el consumo consciente

Tener un estilo de vida saludable, en contacto con la naturaleza y de diferentes actividades, potencia el bienestar personal. Cada vez son más las personas que incorporan hábitos saludables en su rutina, al igual que disfrutar de planes al aire libre. El shopping Alcorta presenta un evento para potenciar el bienestar y es con entrada libre y gratuita.

Actividades al aire libre y conectar con la naturaleza en la ciudad: dónde y cómo participar

El Shopping ubicado en el barrio porteño de Palermo llevará a cabo el evento de nombre Alcorta Respira. Este propone a los clientes una experiencia relacionada con el universo del bienestar. Una idea para conectar con la esencia y disfrutar de actividades al aire libre y gratuitas.

El evento se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre con una ubicación privilegiada y única: en la terraza de Alcorta. Un plan durante todo el día que tendrá clases de yoga, training, running, meditación y una experiencia de compra vinculadas al mundo consciente.

La misma se ubica en el cuarto nivel del shopping y se puede acceder por el estacionamiento.

Entre las actividades que se van a realizar está el grupo Running de Nike en primer lugar. Luego habrá una clase de Band Training a cargo de Megatlon, clase Full Body burn con Manu Galdurralde.

También estará Sofía Calzetti con su marca Zettia y una clase de yoga Balance de la mano de Cami Riganti. Por último, habrá una clase de meditación con Nicolás Cuneo.

Para participar de las diferentes actividades de la jornada se requiere de una inscripción previa por ¡appa!.

De igual manera, Alcorta Shopping invitó a diez marcas emergentes relacionadas con el consumo consciente e inspiradas en el bienestar para que exhiban y vendan sus productos.

Estas son: Dai Barrales Arte, Eliot Real Food, Estudio Silvestre, Intervalo de Paz, Kosmos Cosmética, Maleza Handmade, Philo Café, Yerba Cósmico, Zettia y más.