Un “toi et moi” con dos diamantes: cómo es el anillo de compromiso que Pedro Rosemblat le entregó a Lali Espósito

Lali Espósito cerró un 2025 espectacular y lo que viene para el recién comenzado 2026 no se quedará atrás. Además de tener dos River agotados, la artista anunció su compromiso con Pedro Rosemblat. Y lo que se llevó todas las miradas fue el fantástico anillo que selló el acuerdo.

¡Se casa Lali Espósito! El romántico pedido de casamiento de Pedro Rosemblat en la playa que emocionó a todos

La foto de su mano con el anillo colocado abrió el carrete de fotos que la muestran feliz y súper extasiada junto a su novio. La joya en cuestión es de estilo “toi et moi” y tiene dos diamantes. Un verdadero lujo.

Este tipo de anillos, llamado “toi et moi”, es un clásico antiguo. En los último años se viralizó, por ejemplo, cuando Ariana Grande mostró el que había utilizado para su compromiso.

El "toi et moi" de Ariana Grande

No es un círculo infinito, sino que tiene dos extremos que se chocan: cada punta lleva una piedra. En el caso del de Lali, se trata de un anillo abierto, respeta el estilo pero no 100% ya que los diamantes no llegan a tocarse.

Qué representan los anillos “toi et moi”

“Toi et moi” significa “tú y yo” en francés, por eso lleva dos piedras: cada una representa a una persona. Es un estilo clásico que eligieron para sus parejas desde Napoleón hasta Kennedy.

Recreación del “toi et moi” que Napoléon le entregó a Josefina

Históricamente las piedras que llevaban eran del mismo tamaño, aunque con el tiempo fueron variándose. El anillo de Lali tiene diamantes de un tamaño similar, solo que uno es cuadrado y otro, redondo.

El "toi et moi" de los Kennedy

Napoleón y Josefina de Beauharnais popularizaron originalmente los “toi et moi” en 1796, cuando el emperador le regaló a su amada uno que tenía un diamante en forma de pera y un zafiro.

La exprimera dama Jackie Kennedy también recibió del presidente John F. Kennedy una pieza de la joyería de Van Cleef & Arpels en 1953, que tenía una esmeralda y un diamante. Ambas gemas pesaban casi 3 quilates.