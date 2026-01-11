Un estudio reveló cuáles son los colores de la ropa que más atraen a los mosquitos

Un estudio reciente reveló el efecto de los colores de la ropa para la atracción de mosquitos. Se trata de un informe que fue revelando en Estados Unidos y recientemente aparece en la Argentina en el inicio del verano.

Las investigaciones conducidas por la Universidad de Washington demostraron que los mosquitos no solo se guían por el olor, el CO2 y el calor corporal que emiten las personas, sino que la visión y el color de la ropa que vestimos juegan un papel fundamental en la manera en la que estos insectos eligen a sus víctimas. La selección cromática es un imán poderoso y puede marcar la diferencia durante los días de mayor actividad de los mosquitos, especialmente en veranos calurosos y húmedos.

Estos resultados reafirman que la prevención de picaduras va mucho más allá de los repelentes y las barreras físicas, y que prestar atención a la paleta de colores utilizada en la vestimenta diaria es clave para evitar incomodidades y enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue o el zika.

Rojo, naranja, negro y cian son los tonos más atractivos para estos insectos, según los estudios estadounidenses.

Los colores de ropa que más atraen a los mosquitos: qué revela la investigación

Según el estudio, los colores que más atraen a los mosquitos son el rojo, el naranja, el negro y un azul verdoso conocido como cian. Tras detectar el dióxido de carbono en el ambiente, los mosquitos dirigen su vuelo específicamente hacia personas que llevan puestas prendas de estas tonalidades. El caso del Aedes aegypti, principal transmisor de enfermedades en el hemisferio sur, es especialmente relevante por su clara preferencia hacia el rojo, lo que se explica porque esta tonalidad posee una de las longitudes de onda más estimulantes para el insecto.

La investigación resaltó cómo, al percibir nuestro aliento, el olor estimula los sentidos visuales de los mosquitos, haciendo que busquen señales específicas de color. Jeffrey Riffell, autor principal del estudio, explicó que los mosquitos parecen usar olores para localizar un huésped y colores como guía visual inmediata una vez activados sus sensores olfativos.

Verde, morado, azul y blanco ayudan a repeler mosquitos y a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por sus picaduras

Cómo prevenir picaduras y rediseñar estrategias frente a los hallazgos científicos

En contrapartida, los mosquitos suelen ignorar los colores:

verde

morado

azul

blanco

Estos pasan desapercibidos para sus ojos. Elegir prendas de estas gamas durante la temporada de calor puede ayudar significativamente a reducir el riesgo de picaduras, especialmente en zonas de alta prevalencia de enfermedades.

Este nuevo conocimiento, además de informar mejores estrategias individuales —como evitar ropa negra o roja por las tardes y noches—, abren el camino a campañas de prevención y desarrollo de nuevos repelentes y trampas más efectivas. Los expertos destacan la relevancia de aplicar estos datos en la salud pública, ya que los esfuerzos por disminuir la población de mosquitos y los casos de transmisión involucran tanto acciones personales como cambios urbanos y ambientales.