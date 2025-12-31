Fáciles y efectivos: cuatro formas de combatir a los mosquitos que están en las casas

El verano está asociado al calor, la pileta y el aire libre. Sin embargo, también aparecen factores como la humedad y las lluvias, que pueden ayudar a la llegada de los mosquitos. Es por eso que revelaron cuatro formas de combatir a estos insectos en casa sin la necesidad de hacer grandes maniobras.

A medida que aumentan las temperaturas, los mosquitos se convierten en una de las principales molestias del hogar, tanto por las picaduras como por el riesgo de transmisión de enfermedades. Si bien existen infinidad de productos y trucos populares, los expertos advierten que solo algunos métodos cuentan con respaldo científico real para repeler estos insectos. Identificar los mecanismos verdaderamente eficaces es clave para protegerse sin derrochar dinero ni confiar en falsas promesas.

En hogares y zonas urbanas, el control de los mosquitos debe complementarse con barreras físicas, uso de repelentes y estrategias cotidianas que minimicen su ingreso y reproducción. Además, muchas soluciones comerciales ampliamente difundidas han demostrado ser poco útiles o directamente ineficaces, por lo que conviene priorizar lo que funciona según la mejor evidencia.

Los repelentes con DEET y las mosquiteras siguen siendo las mejores opciones para evitar picaduras en casa.

Los cuatro métodos efectivos para repeler mosquitos en casa: qué sí funciona según la ciencia

1. Repelentes con DEET o IR3535: Los compuestos como N,N-Dietil-meta-toluamida (DEET) y el IR3535 están avalados por estudios como los mejores repelentes cutáneos. Su aplicación en piel expuesta impide que los mosquitos ubiquen a las personas por el dióxido de carbono y el calor corporal. Son seguros en las dosis autorizadas, pero deben evitarse en exceso y siempre leerse las indicaciones.

2. Insecticidas con permetrina (ropa y textiles): La permetrina es un insecticida que resulta muy eficaz para rociar la ropa (no debe aplicarse sobre la piel). En regiones donde el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos es alto, su uso en prendas es una barrera probada.

3. Mosquiteras en ventanas y puertas: La vieja usanza sigue siendo la más segura. Las telas mosquiteras colocadas en aberturas previenen el ingreso de mosquitos y son muy utilizadas, especialmente en ambientes tropicales.

4. Jabones de coco para el baño diario: Investigadores de Virginia Tech comprobaron que ducharse con jabones perfumados con coco ayuda a repeler mosquitos más que otras fragancias comunes. Es una estrategia complementaria para quienes sufren picaduras con frecuencia.

Pulseras, tatuajes y dispositivos ultrasónicos no funcionan: los expertos recomiendan priorizar recursos respaldados por la ciencia.

Trucos populares que no sirven: pulseras, velas y dispositivos electrónicos

Los expertos aclaran que hay remedios ampliamente difundidos que carecen de sustento. Las pulseras, tatuajes, aceites y velas de citronela no demostraron eficacia real para alejar mosquitos: ni los compuestos ni la distancia de acción ofrecen protección, mientras que el humo de las velas solo funciona como remanente molesto, pero no tiene gran efecto sobre los insectos.

Por otro lado, los aparatos de ultrasonido tampoco cumplen con lo prometido. Los estudios realizados en las últimas décadas muestran que los mosquitos no perciben los ultrasonidos de estos dispositivos ni se ven afectados por ellos, por lo que su compra resulta innecesaria.