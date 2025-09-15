Qué perfume elegir con base en tu personalidad: la fragancia que mejor va con cada uno, según la ciencia

Los perfumes son una parte esencial de look y es inevitable colocarse antes de salir de casa. El aroma depende de cada estilo, personalidad y la forma de estar en el mundo de cada uno. Hay fragancia de todo tipo y para todos los gustos, varían con la moda y las tendencias, pero hay muchos que prefieren mantener estático su olor como un sello de identidad.

Los aromas se relacionan directamente con los sentidos, sobre todo con el olfato, que es el más emocional de todos. Es por eso que nuestro cerebro clasifica cada olor con un tipo de recuerdo que quedan grabados en el inconsciente y reaparece cuando se siente la fragancia.

Cada perfume se enlaza con una personalidad y una serie de emociones. Es por eso que las personas ponen empeño en elegir el olor adecuado que los represente y sea su carta de presentación de aroma.

Cómo saber qué fragancia elegir de acuerdo a tu forma de ser

La formadora de Fragancias para la División de Lujo de L’Oréal Groupe, Jimena Ghioldi mostró el paso a paso para elegir el aroma perfecto según tu forma de ser.

Para las personas seguras de sí misma , se recomienda La Vie Est Belle Vanille Nude de Lancóme. Esta fragancia te invita a abrazar tu lado más íntimo, poderoso y verdadero. Realza una esencia única con acordes deliciosos como el jazmín solar y la vainilla glaseada que se funden en la piel, culminando en una sobredosis de almizcle blanco cremoso, inspirado en la pastelería francesa.

Para las personalidades más audaces es Libre L’Eau Nue de Yves Saint Laurent. Una fragancia íntima, sensual y versátil, creada para personas seguras de sí mismas y amantes de los desafíos.

Si sos una persona divertida, la fragancia ideal es O de Lancóme. Una línea para esa persona que no solo quiere oler bien, sino también sentirse bien. Es estimulante y fresca, capaz de capturar mil gotas de emociones en un frasco.

Si sos determinada , el perfume es Polo 67 Eau de Parfum . Creada para quienes viven el deporte con disciplina y compromiso, esta composición amaderada y cálida refleja la energía de quienes diseñan su propio futuro y van tras sus sueños. Ideal para quienes buscan dejar huella.

Para las personas auténticas, el perfume es Acqua Di Gio Profondo Eau de Toilette. Inspirada en los amantes del océano y de la frescura sin límites. Un contraste de especias frescas realzado por la energía del jengibre despierta los sentidos, mientras que las notas resinosas y amaderadas crean una armonía sorprendente para un hombre elegante, descontracturado y fiel a su esencia.

“Elegir una fragancia no es un acto menor: se trata de entender cómo nos percibimos y cómo nos vamos a presentar al mundo, para traducirlo en un aroma que nos hará identificables y recordados”, expresó la experta en fragancias.