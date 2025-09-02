Con notas de sándalo y cedro: cuál es el perfume que usa Ca7riel y cuánto cuesta

Catriel Guerreiro conocido por todos como Ca7riel es uno de los artistas del momento. El cantante junto a su compañero de aventuras Paco Amoroso lograron conquistar el público y recorren lugares impensados del mundo con su música. Su talento, excentricidades y humor hacen que el famoso sea uno de los más aclamados en la industria.

Ca7riel y Paco Amoroso

Ca7triel y su compañero Paco Amoroso vienen de tener un año soñado con su música. En el país fueron los grandes ganadores de los premios Carlos Gardel, se llevaron el oro y otras estatuillas. Pero no solo la rompen en su música, sino que el dúo es una declaración de estilo que impacta en el mundo, lo que los lleva a ser invitados por las grandes marcas de la moda mundial.

El cantante tiene su estilo único y llamativo, es por eso que para completar su look suma un perfume que sea acorde a su personalidad. El artista contó cuál es su fragancia favorita y el secreto para lucir como él.

Cuál es el perfume favorito de Ca7triel

Ca7triel confesó en un video cómo comenzó a usar esa fragancia: “La primera persona con dinero que conocí tenía un olor que nunca había olido en mi vida. Y ese amigo con dinero, tenía otros amigos con dinero y todos olían bien”.

“Mis amigos y yo no olíamos así. Así que ahora sueño cumplido, bebé”, contó con humor en un video para @Cairoparfums. El elegido por Ca7riel es el Bleu de Chanel.

Luego, el artista reveló su truco para colocarse el perfume y que le dure todo el día. “Yo pongo cuatro veces si es verano y me tiene que durar todo el día. O sino tiro al aire y después”, comentó sobre su tip para ponerse la fragancia.

“El elogio a la libertad, que se expresa en un aromático amaderado de estela cautivadora. Una fragancia atemporal en un frasco de un azul profundo y misterioso”, señala la descripción del producto.

“Es un aromático amaderado en el que la nobleza de la madera de sándalo de Nueva Caledonia está acompañada por notas de cedro ambarinas y haba tonka. Su estela es cálida y sensual”, indica la página web de la marca francesa.

En perfumerías que venden productos de afuera en el país, el Bleu de Chanel tiene un valor de 210.000 pesos en su frasco de 100ml.



