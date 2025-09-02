Cómo hacer un acuarela bloom, el maquillaje colorido y vibrante para el verano 2026

El maquillaje forma parte del look y es imprescindible realizarse un buen make up antes de salir de casa y de acorde a la ropa que se lleva puesta. Los fanáticos de la moda, siguen de cerca lo último que sale y es por eso que las tendencias son sus favoritos a la hora de replicar el outfit. La llegada de la temporada primavera verano 2026 trae consigo sus infaltables.

No hay dudas, de que la época de calor hace referencia a los colores llamativos, brillantes y exóticos, es por eso que para los próximos meses se viene la tendencia acuarela bloom en make up.

En el marco de la Semana de la Moda en Buenos Aires (BAFWEEK), la marca Avon presentó un maquillaje inspirado en paisajes pintados con acuarela. Una técnica con un enfoque sútil y etéreo donde los ojos son los que se llevan toda la atención.

Los ojos se convierten en protagonistas con una capa de pigmento suave, borrosa y traslúcida. La idea de este make up es transformar los ojos en una fusión de pigmentos, los cuales se mezclan hasta no distinguir sus bordes.

El acuarela bloom, la nueva tendencia en maquillaje para el verano 2026

Los colores protagonistas son el verde, azul y violeta que se encuentran fácilmente en la naturaleza. Al aplicarlo hay que difuminarlos y evitar las líneas duras, para lograr un efecto armónico que simulen que el color se mezcla con la piel.

La clave de esta tendencia llamativa es que se puede realizar con delineadores en lápiz o productos contextura cremosa que sean fáciles de difuminar. Lo que permite armar un look espontáneo y moderno en pocos minutos.

El paso a paso para lograr el acuarela bloom

Primero, hidratar la piel y colocar una base ligera que aporte luminosidad.

En los párpados colocar una capa fina de delineador que se debe difuminar con una brocha o los dedos limpios hasta lograr bordes suaves y difusos. Avon cuenta en su catálogo con los delineadores en gel Power Stay, un producto que posee distintos tonos metalizados ideales para replicar esta tendencia.

Como extra, se puede aplicar un toque de brillo o sombra satinada en el arco de la ceja para resaltar aún más esta zona.

Para completar el look, lo mejor es ir por unos labios naturales.

“El maquillaje Acuarela Bloom no busca la perfección, si no crear una obra de arte en el rostro. Es una forma de expresión que busca transmitir una emoción más allá de la estética”, expresó Guadalupe Barreto, Key Makeup Artist de Avon en BAFWEEK.