Qué es el sandwich dressing, la tendencia viral para vestir en invierno 2025

La temporada invierno 2025 llegó y con ello las nuevas tendencias que estarán vigentes por estos meses. Desde los colores, las prendas de moda, calzados y accesorios, todos forman parte de los looks que son furor en este momento.

La época de bajas temperaturas se caracteriza por llevar ropa y calzados que sean resistentes al frío, por lo que tienen que estar hechos de materiales que no dejen pasar el frío. Además, es común llevar muchas prendas encima para estar lo más abrigado que se puede.

Qué es el sandwich dressing, la tendencia de la temporada invierno 2025

Uno de los problemas de la época invernal para los que son fanáticos de la moda, es el momento de armar outfits que sean abrigados, pero que tengan un tono similar, ya que si te encimas varias ropas tiene que tener un color o tela parecida para que quede todo armonioso.

Qué es el sandwich dressing, la tendencia de la temporada 2025

Los estilistas y celebridades implementaron el “Sandwich dressing” y ya es furor en los looks de la temporada. Se trata de una idea que busca vestir rápido y conseguir un outfit agradable.

Qué es el sandwich dressing, la tendencia de la temporada invierno 2025

Esta tendencia busca sumar ropa en capas como si se estuviera armando un sandwich. Lo primero es elegir un color que sea protagonista del look para luego sumar otras prendas en contraste con el tono de base.

Esto no solo se aplica al color, sino que también al modelo de prendas, es decir, si usas un tapado o camisa over size, podes elegir una pollera o prenda más ceñida para lograr un look armonioso. La idea de sandwich hace referencia a que los tonos o diseños protagonistas sean como la base de pan.

Qué es el sandwich dressing, la tendencia de la temporada invierno 2025

Mientras que el relleno serán las prendas contrastantes que van en el medio entre los protagonistas superior e inferior. Esto crea un equilibrio y hace que el look sea armonioso.

Un ejemplo de ello puede ser usar un tapado y botas bordó, con un pantalón y accesorios en beige.