Ni chaleco ni sweater: el abrigo de la abuela que es tendencia y no vas a dejar de usar en el invierno 2025

Llegó la temporada de invierno 2025 y con ello las tendencias que estará vigentes en las marcas y vidrieras del mundo. Para los fanáticos de la moda no solo importa combinar y abrigarse, sino que es improtante seguir las prendas que son furor del momento.

Los abrigos son el elemento principal ala hora de vestirse en momentos de baja temperatura, ya que permiten que no traspase el frío y de esa manera no enfermarse. Durante las temporadas van cambiando la moda, los materiales y diseños que se adaptaran a la comodidad y resistencia.

En épocas pasadas estuvieron en trend los tapados largos de paño que resistían el frio y permitían colocarse varias prendas de bajo. Luego pasaron a la moda las camperas y chalecos puffer, hechos con elementos aptos para las bajas temperaturas.

El abrigo que es furor esta temporada otoño invierno 2025

Ahora quedaron atrás, llegaron las camperas con corderitos adentro que no solo son súper abrigadas, sino que se adaptan a todos los looks y permiten que no te pese el frío.

Es una de las prendas que tomó notoriedad esta temporada y se pueden ver en diferente outfit tanto más urbanos como formales. Por fuera son de diferentes materiales algunos más cuero otro de gamuza. En general son prendas que por fuera se ve el corderito, ya que tiene en los bordes de las mangas y el cuello dándole u toque más moderno.

Los colores más trendy del momento son las de color negra con corderito en negro y las de color marrón en el exterior y corderito blanco.

Esta prenda es la más popular del invierno porque al ser grandes permite usar más prendas de bajo y son apta para temporadas o lugares de mucho frío.

De igual manera, se pude usar en otoño o primavera ya que son perfectas para combinar con polleras, botas largas y el gamulán arriba dando un look chic.

También hay prendas similares, pero con corderoy por fuera. Una de abrigos que volvieron a la moda tras varios años de ausencia en las tendencias.