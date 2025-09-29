Para qué sirve limpiar los pisos con agua y pepino: el truco casero que pocos conocen

Mantener la limpieza del hogar es una tarea constante que no solo requiere paciencia, tiempo y los materiales, sino que muchas veces influyen factores externos que hace que sea más tediosa, como limpiar lugares de poco acceso, los electrodomésticos, la humedad o cuando se acumulan insectos. Cada vez es más común el uso de métodos caseros en la cotidianeidad.

el truco casero para mejorar el aspecto de los pisos

Hay trucos que ayudan a luchar con las tareas de limpieza que más cuestan y son cada vez más usados en todas las casas. Combinar productos de la cocina con alimentos claves para dejar más brillosos los ambientes es clave y un tip recomendado para evitar que se acumulen insectos o plagas.

Los pisos de la casa no solo necesitan pasar una escoba y un trapo de piso para que queden impolutos, sino que muchas veces la humedad traspasa y se acumula en la superficie, lo que puede provocar caídas y mal olor si se juntan con líquidos de la cocina, como por ejemplo grasas. A esto se suma que pueden ser la fuente de atención de las plagas que llegan con el calor.

Cómo es el truco del pepino y para qué sirve

Cómo es el truco del pepino y para qué sirve

El truco del pepino es viral y ya muchos ponen en práctica en sus casas para ahuyentar todo tipo de plagas. La opción más viable es que no llevan productos químicos, por lo que no contamina el ambiente ni es dañino.

cómo eliminar las plagas del piso

Se necesita de pepino y un vaso de agua para aplicar correctamente y solucionar la limpieza de la casa. Hay que cortar el pepino en varias rodajas y colocar adentro de la licuadora. Sumar un vaso de agua y mezclar los ingredientes hasta que se forme un jugo líquido.

Esparcir en el piso de las casas y pasar el trapo por arriba de la superficie. De esta forma, las plagas se ahuyentan por el olor que deja la verdura en el ambiente.