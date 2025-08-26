Ni bicarbonato ni detergente: el truco definitivo para limpiar el microondas con lo que hay en casa

La limpieza del hogar es una de las tareas principales para que la casa tenga buen olor, genere armonía y estabilidad. A pesar de ser una tarea tediosa que muchas veces no dan ganas de hacer, es bueno mantener los hábitos. No obstante, hay rincones, sarro, productos o humedad que dan dolores de cabeza por su dificultad para limpiar.

No hay dudas de que existen lugares específicos de la casa que necesita de mayor dedicación a la hora de limpiar, además de productos y paciencia. Uno de ellos es el baño que acumula bacterias y moho. Pero también están la cocina, la cual es importante por ser el ambiente en que se manipula alimentos.

Los electrodomésticos, en especial el microondas, generan un dolor de cabeza cuando pasan mucho tiempo sin limpiarlos y se acumula no solo polvo y grasa, sino que las bacterias que producen los restos de alimentos que quedan con el uso.

En general, muchos usan el desengrasante o detergente para quitar los excesos e intentar quitar la grasitud. Hay un tip casero y efectivo con un solo producto.

El tip casero para limpiar el microondas rápido y fácil

La usuaria de TikTok @gabiramoneda reveló el truco definitivo para limpiar el microondas en casa superrápido. Se necesitan productos que siempre hay en la cocina: agua, un plato, vinagre y limón (opcional).

Primero se debe colocar agua de la canilla en un plato hondo. Luego agregarle un chorrito de vinagre y si tenes tres rodajas de limón. Colocar el plato adentro del microondas y prender por tres minutos. Una vez que termina, esperar dos minutos más para que el vapor haga efecto. Retirar el plato del microondas y tener cuidado que puede estar caliente. Luego sacar la fuente que hace de plato del microondas y lavar de forma normal con detergente. Tomar una esponja de lavar y pasar por el interior del microondas, la suciedad va a salir fácilmente por la acción del vinagre y limón. Si cuesta un poco más, colocar detergente en la esponja.

Secar con un papel de cocina. ¡Listo! queda impecable y brilloso.