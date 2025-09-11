Estilo / Trucos

Para qué sirve colocar vinagre de manzana en las canas y cómo aplicarlo correctamente

Un problema por el que todo pasan y se vuelve un desafío tratarlas de forma natural. El método definitivo que ayuda a combatirlas.

Magdalena Rodríguez Castro

11 de septiembre de 2025,

Para qué sirve colocar vinagre de manzana en las canas y cómo aplicarlo correctamente

Hay cambios que vienen con la edad e implica adaptarse con el uso de otros productos. Las arrugas, las canas o las manchas son algunos de los indicadores de los años.

El económico truco casero para eliminar las canas en pocos minutos y con 3 ingredientes.

Cuando aparecen las primeras canas para muchas personas es un acto dramático que indica un cambio en la edad, comienzan a realizar métodos o prácticas que ayuden a disimularlas. Si bien la tintura es el clásico que no falla, hay otras formas caseras de disimularlas.

Las tinturas es la técnica más efectiva por años y que usan los peluqueros. No obstante, hay cueros cabelludos que son muy sensibles, por lo que la exposición a los químicos de los tintes generan picazón, sensibilidad o sequedad en el pelo.

canas

El vinagre de manzana es un producto casero y clave a la hora de disimular las canas del pelo. Una opción natural, sin componentes químicos para quienes prefieren no exponerse a las tinturas. Qué ingredientes tiene y por qué lo recomiendan.

Por qué usar vinagre de manzana para las canas

El vinagre de manzana tiene propiedades ácidas y capacidad para equilibrar el pH del cuero cabelludo. Es por eso que tiene el poder de limpiar residuos de productos que apagan el color, aportar brillo que mejora la textura y ayudar a cerrar la cutícula del cabello.

Sus propiedades actúan para que las canas cambien de aspecto y se vean más suaves y con mejor textura, antes que opacas o amarillentas.

Por qué usar vinagre de manzana para las canas

Cómo aplicar el vinagre de manzana en el pelo para las canas

  • Preparar una mezcla con vinagre de manzana y agua. Diluir una parte del vinagre de manzana por dos o tres partes de agua.
  • Lavar el pelo con un champú suave, luego aplicar la preparación. Se coloca sobre el pelo limpio y húmedo cubriendo todas las canas.
  • Masajear sumamente con movimientos circulares en el cuello cabelludo.
  • Dejar actuar por 3 o 5 minutos y enjuagar con abundante agua tibia.
  • Secar el pelo normal.

Es un procedimiento que se puede repetir una o dos veces por semana, teniendo en cuenta la tolerancia del cuero cabelludo. Estar atentos a si provoca irritación, resequedad o molestias, ya que se debe suspender el uso de forma inmediata. Se puede hacer una prueba de alergia en una zona de l piel antes de aplicar el vinagre en el cabello.

Es un método que sirve de ayuda al aspecto de las canas, pero no revierte el encanecimiento definitivo.

