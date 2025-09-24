No es por moda: por qué colocar vinagre blanco en las hojas de las plantas

Llegó la primavera y es la época ideal para plantar, renovar o transformar el jardín, balcones o plantas de interiores. Las plantaciones le dan naturaleza, estética y buen aroma a los espacios de la casa. Los fanáticos de la jardinería tienen trucos para que crezcan en su esplendor.

Si bien es la época ideal para plantar diferentes especies, hay algunas que florecen en primavera, otras en diciembre o meses de fríos. Pero si hay que tener en cuenta tips caseros que ayudan a que crezcan sanas y sin agregados químicos que puedan dañarlas.

Cada vez es más común que las personas sumen actividades de reciclaje a la jardinería, al igual que productos caseros para su cuidado. El vinagre es el elemento estrella de la cocina que se usa para limpieza en situaciones específicas, y también se puede aplicar a las plantas.

Por qué colocar vinagre en las hojas de las plantas

Este producto es clave para el mantenimiento y la rutina de cuidado de las plantas. El vinagre es un repelente natural y económico que actúa contra los insectos como pulgones, cochinillas o mosquitas blancas.

Otra de las funciones claves es que previene la formación de hongos en las hojas, esto ayuda a mantenerlas sanas para que crezcan fuertes y naturales.

Asimismo, mejora la limpieza del follaje, es decir, que al pasar por las hojas se eliminan los restos de polvo o residuos que afectan la fotosíntesis.

Cómo preparar el vinagre blanco para las hojas de las plantas

Mezclar una cucharada de vinagre en un litro de agua. Lo ideal es que esté diluido completamente, ya que o si no puede ser contraproducente.

Colocar la mezcla en un pulverizador. Y rociar suavemente por las hojas.

Usar una vez cada 15 días para no dañar las hojas. Y evitar mojar en exceso para no provocar un efecto contrario.

Es una opción natural, casera y fácil de aplicar que ayuda a prolongar la vida de las plantas sin agregados químicos.