Para la primavera: las 5 plantas de huerta que se siembran en septiembre y se cosechan en verano

Llega la primavera este 21 de septiembre y comienza la etapa de colores, pájaros, flores y naturaleza a pleno. Los jardines, balcones y plantas de interiores florecen y atraen animales a las plantaciones. Los fanáticos de la jardinería buscan invertir en semillas que den frutos pronto.

Si bien hay plantas para cada época del año, es decir, el mes en que se deben plantar y cuándo florecen, aunque en su mayoría dan sus frutos en épocas de calor. No solo las de jardín, sino que la vegetación de huerta también tiene su calendario de plantación en primavera para cosechar en el verano las verduras para la comida casera.

La época de alta temperaturas lleva a que las personas consuman más hortalizas o verduras frescas que son ideales para ensaladas. En septiembre es la fecha para sembrar en casa y tener sus cultivos cuando comienza el verano.

Las 5 plantas de huerta que se siembran en septiembre para cosechar en el verano

Hay plantaciones de verduras que no requieren espacios grandes, sino que con una maceta profunda, riego medido y con que le dé el sol se logra que den sus frutos en diciembre y se puede comer la propia cosecha.

Qué plantas de huerta se siembran en septiembre

Es momento de aprovechar septiembre para cultivar especies. Algunas opciones:

Tomate: la cosecha se da entre 70 y 90 días tras la siembra. Es necesario plantarlo en macetas de al menos 30 centímetros de profundidad. Se debe poner tutores para guiar el crecimiento del tallo y que tenga un riego regular. Tiene que estar en zonas que le dé el sol durante seis horas al día.

Zapallito y zucchini: Da frutos entre los 40 y 60 días posteriores a la siembra. Tiene una cosecha escalonada. Se debe plantar en contenedores amplios, una buena ventilación y riego. El zucchini tarda entre 45 y 55 días para poder ingerirlos y que estén maduros.

