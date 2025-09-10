Cuáles son las 3 plantas trepadoras ideales para sembrar en septiembre y que florecen en verano

Llegó septiembre y con él la primavera es la estación para comenzar a ver flores, sentir los días más largos, el aumento de la temperatura y el aroma a naturaleza en crecimiento. De a poco, los jardines, los balcones o las plantas de interior toman otro aspecto, en general, llaman la atención de otros seres vivos, como los pajaritos.

Cuáles son las tres plantas para plantar en septiembre y que dan sombra en verano

Los fanáticos de las plantas siguen minuciosamente los cuidados especiales que llevan las plantaciones en los diferentes meses del año. Y como en septiembre, por la llegada de la primavera, hay ciertas especies que se plantan para que crezcan en su mayor esplendor en el verano.

En septiembre, los patios y balcones se llenan de vida, naturaleza y se ven a los pájaros posar en las flores que está en crecimiento o en el néctar de las plantaciones que abrieron sus pétalos. Las plantas trepadoras son las que tienen raíces aéreas que usan para crecer, expandirse y sostenerse sobre superficies. Es común verlas en paredes, sobre techos, maderas u otros árboles.

Estas plantas no solo son decorativas, sino que aportan sombra, color y cuando florecen tiene rica fragancia. Si estás buscando sembrar este mes para tener un verano lleno de colores y naturaleza viva en el jardín o balcón, hay tres tipos ideales para plantar en septiembre.

Cuáles son las plantas trepadoras que son perfectas para plantar en septiembre y tener sus flores listas en verano

Jazmín de leche: crecen rápido, cubren superficies en poco tiempo y tienen flores blancas con un intenso aroma. Sus plantaciones ofrecen la combinación perfecta entre el verde de sus hojas y el color de sus capullos.

Santa Rita: es conocida por sus colores llamativos de violeta, fucsia, naranja o blanca que se expanden y decoran cualquier espacio. Se adapta al calor, no necesita cuidados extremos y son comunes en muros, galerías y pérgolas.

Madreselva: tiene un perfume intenso que expande por todo el ambiente. Sus ramas son amplias y en general cubren muros con su sombra.

