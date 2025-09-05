Ni trapo ni papel de cocina: el truco casero para limpiar el aceite del piso y que quede impecable

La cocina es uno de los espacios más transitados de la casa y mantenerla limpia no siempre es tarea sencilla. Entre ollas, sartenes y envases, cualquier descuido puede terminar con una mancha difícil de sacar. Eso pasa especialmente con el aceite: basta una gota para que el piso quede resbaladizo o que un mueble quede con una marca imposible de disimular.

En redes sociales, la experta en limpieza Rosa Garalva sorprendió a sus seguidores con un método casero para resolver este problema en minutos, sin recurrir al clásico papel de cocina ni a los trapos que muchas veces solo empeoran la situación.

El truco casero para limpiar el aceite caído.

Sobre el caso puntual del aceite, Rosa fue contundente: “No limpies el aceite con trapo ni papel porque vas a tardar más, sobre todo si se derramó mucho”. En su lugar, propone usar un ingrediente que todos tenemos en casa: harina.

El truco casero con harina que lo cambia todo al limpiar aceite

El procedimiento es sencillo y efectivo:

Apenas se derrama el aceite, cubrí la mancha con harina. Extendela con la mano o un utensilio, haciendo movimientos circulares. En pocos minutos, la harina absorberá la grasa y formará una masa fácil de levantar.

La clave está en que la harina actúa como una esponja, absorbiendo toda la grasa sin dejar rastros ni riesgo de resbalones.

El harina será la clave para limpiar el aceite.

Además, la especialista asegura que la técnica también sirve en alfombras o tapizados. En esos casos, conviene frotar suavemente con un cepillo para que el polvo penetre bien y luego retirarlo. Otros productos que cumplen la misma función son la maicena y el bicarbonato de sodio, este último con el beneficio extra de neutralizar olores.