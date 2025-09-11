Ni mármol ni granito: este es el nuevo material de mesadas que es tendencia en 2025

La moda cambia todo el tiempo y esto no solo abarca a lo que tiene que ver con ropa, accesorios, peinados y maquillaje, sino que hay tendencias en decoración o productos del hogar que se vuelven furor en un momento específico y quitan del mapa a lo que seguro ya se usaba en la casa.

Cuál es la tendencia en mesadas que desplaza al granito

Colores llamativos, decoración minimalista, piedras, o rústico, son algunos de los estilos que se usan en la cocina y dependen del gusto de cada persona. Este es un espacio delicado no solo porque se manipulan alimentos, sino que muchas veces es el lugar de reunión familiar para almorzar o cenar.

La cocina limpia y en orden genera una ambiente delicado, armonioso y con predisposición para usarla. Durante muchos años, las mesadas que prevalecieron fueron las de granito por su resistencia, durabilidad y su facilidad para adaptarse a todos los espacios. Otra opción más delicada es el mármol. Pero estas son desplazadas por un nuevo material.

Hay una nueva moda cuando se busca fabrica o remodelar una cocina y estas son las mesadas de cuarzo. Un material diferente a las clásicas y más fácil de limpiar. La idea es darle elegante, versatilidad e innovación al ambiente de la casa.

Cuál es la tendencia en mesadas que desplaza al granito

El cuarzo tiene las características necesarias para ser la estrella en decoración del año. Un tipo de material que cada vez se usa más en las casas por su versatilidad, fácil limpieza y la modernidad que aporta a la decoración del lugar.

Por qué elegir mesadas de cuarzo este 2025

Las mesadas de cuarzo son la mejor opción y desplazan al granito por que:

Mesadas de cuarzo, la nueva tendencia 2025