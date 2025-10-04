Ni lavandina ni jabón: el truco casero con dos ingredientes que elimina las manchas de frutas de la ropa blanca

A la hora de lavar la ropa en las casas, hay prendas que generan un dolor de cabeza por las manchas que tiene. No solo son de humedad, en las axilas, de óxido o de suciedad, sino que muchas veces se generan con alimentos que salpican o se caen sobre la ropa blanca.

Cada vez que se usa ropa blanca hay que tener extremo cuidado porque son más propensas a mancharse, o que se les pegue algún tipo de residuo. Las frutas con jugo tienden a manchar la ropa cuando salpican o si se te cae sin querer, estas son difíciles de sacar.

Si bien muchos recurren a la lavandina o el jabón blanco a la hora de limpiar las prendas blancas a mano, hay una mezcla casera e infalible que ayuda a eliminar las mancha y dejarlas como recién compradas.

manchas de la ropa: cómo eliminar

La usuaria de Instagram @la_ordenatriz contó su tip secreto para eliminar las manchas de frutas rápido y fácil. Es una influencer dedicada a compartir trucos de limpieza, orden y ayuda del hogar.

El paso a paso para eliminar las manchas de frutas de ropa blanca

Lo primero que hizo fue manchar una chomba blanca con varias frutas para luego mostrar su truco casero y efectivo.

El paso a paso para eliminar las manchas de frutas de ropa blanca

Colocó bicarbonato de sodio sobre las manchas, en abundancia en la zona donde está sucia con la fruta. Luego agregó agua oxigenada por encima del bicarbonato de sodio. “Es importante que no lleve mucho tiempo abierta, porque pierde eficacia. Eso nos obligaría a repetir el proceso y podría no ser suficiente para quitar las manchas”, comentó sobre el agua oxigenada. De igual manera, recomendó que no se exponga al sol ni a la luz. Una vez que se aplican los dos ingredientes, esperar media hora. Luego meter en el lavarropa. Y ¡listo! debe salir completamente blanca.

Antes de terminar el video, mostró un tip para las manchas de frutillas. Para esta fruta no es necesario hacer todo el procedimiento, sino que se puede colocar la prenda en un recipiente con agua caliente y esperar un rato.