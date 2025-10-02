Ni detergente ni vinagre: dos trucos caseros para quitar definitivamente las manchas de quemaduras de la plancha

Tener la casa limpia y ordenada es todo un desafío, no solo por las ganas que se necesitan, los productos y la paciencia para limpiar profundamente cada ambiente. Sin embargo, hay veces que la suciedad va más allá y se ven en la humedad, en manchas o la acumulación en electrodomésticos que son un verdadero dolor de cabeza.
La cocina y el lavadero suelen ser los lugares de la casa que más producen suciedad, ya que están en constante contacto con el agua o los productos de cocina, estos hacen que surjan problemas de limpieza y que necesitan más recaudos. Si bien no es de la cocina, la plancha es un electrodoméstico indispensable de las casas para cuando hay que armar un look y está arrugado.
Es común que las planchas presenten manchas de quemaduras en la base y que al usar caliente, se traspasa a la ropa. Lo que termina arruinándola en segundos porque queda manchada con negro o como quemada, sobre todo si es blanca. No hay dudas, de que provocan mal humor y enojo.
Las dos formas de quitar las manchas de la plancha
Para quitar las manchas no necesitas comprar productos químicos ni llevar a un técnico que arregle. Hay un truco rápido y fácil de hacer en casa que deja las planchas como nuevas.
- Para quitar las manchas se necesita sal gruesa que hay en todas las cocina. Cubrir un trapo de cocina o que resista al calor con una capa de sal.
- Luego encender la plancha y pasar con movimientos firmes.
- Esto logra desprender las mancha adheridas a la base. Esperar un rato y quitar con un paño seco y limpio los excesos.
Otra opción es usar una vela común.
- Encender la plancha y cuando tiene la temperatura adecuada frotar con la base de la vela.
- La cera se derrite y actúa como un agente que desprende las manchas de la superficie de la plancha.
- Luego hay que pasar un paño viejo o pedazo de tela que no se use por la base.