Ni detergente ni vinagre: dos trucos caseros para quitar definitivamente las manchas de quemaduras de la plancha

Tener la casa limpia y ordenada es todo un desafío, no solo por las ganas que se necesitan, los productos y la paciencia para limpiar profundamente cada ambiente. Sin embargo, hay veces que la suciedad va más allá y se ven en la humedad, en manchas o la acumulación en electrodomésticos que son un verdadero dolor de cabeza.

Las dos formas de quitar las manchas de la plancha

La cocina y el lavadero suelen ser los lugares de la casa que más producen suciedad, ya que están en constante contacto con el agua o los productos de cocina, estos hacen que surjan problemas de limpieza y que necesitan más recaudos. Si bien no es de la cocina, la plancha es un electrodoméstico indispensable de las casas para cuando hay que armar un look y está arrugado.

Es común que las planchas presenten manchas de quemaduras en la base y que al usar caliente, se traspasa a la ropa. Lo que termina arruinándola en segundos porque queda manchada con negro o como quemada, sobre todo si es blanca. No hay dudas, de que provocan mal humor y enojo.

Para quitar las manchas no necesitas comprar productos químicos ni llevar a un técnico que arregle. Hay un truco rápido y fácil de hacer en casa que deja las planchas como nuevas.

Para quitar las manchas se necesita sal gruesa que hay en todas las cocina. Cubrir un trapo de cocina o que resista al calor con una capa de sal.

Luego encender la plancha y pasar con movimientos firmes.

Esto logra desprender las mancha adheridas a la base. Esperar un rato y quitar con un paño seco y limpio los excesos.

Otra opción es usar una vela común.