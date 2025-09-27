Adiós al suavizante en las sábanas: el truco con tres ingredientes para que tengan olor a limpio siempre

Mantener la limpieza del hogar es una tarea constante que no solo requiere paciencia, tiempo y los materiales, sino que muchas veces influyen factores externos que hace que la tarea sea más tediosa, como limpiar lugares de poco acceso, los electrodomésticos, la humedad o cuando se acumulan insectos. Hay trucos que ayudan a luchar con esto y dejar la casa con rico aroma.

Olor en las sábanas.

La humedad está presente en todas las casas, sobre todo si hay poca respiración, o cuando son días de mucha lluvia o calor extremo que provoca que la ropa, los sillones o la ropa de cama se impregne de olor.

Las sábanas son unos de los elementos de las casas que más cuesta mantener en rico aroma, por más que sean recién puestas. Si bien hay componentes químicos como aromatizantes o suavizantes que se colocan en el lavarropa o después que se sacan. Sin embargo, hay una opción casera que las deja con olor a limpio por varios días.

Este tip casero es efectivo y fácil de aplicar, dejando un perfume natural, agradable y persistente en la ropa de cama.

El secreto está en una mezcla que combina ingredientes que hay en todas las casas y si se juntan son poderosos: bicarbonato de sodio, aceites esenciales y vinagre blanco. El bicarbonato es un producto que actúa como neutralizador de olores, el vinagre suaviza las telas y elimina los residuos que se acumulan, y los aceites esenciales aportan la fragancia.

El paso a paso para aplicar a las sábanas

En una botella con pulverizador, mezclar una taza de agua tibia con dos cucharas de vinagre blanco y una de bicarbonato de sodio. Agregar entre 10 y 15 gotas de aceite esencial del olor que prefieras y agitar. Al hacer la cama, rociar con la preparación a una distancia de unos 30 cm aproximadamente. Dejar ventilar unos minutos. Este preparado da sensación de limpieza, elimina las bacterias y las partículas que causan malos olores.

De igual manera, se puede usar en almohadas, acolchados y cortinas. Lo único que hay que tener en cuenta es que sea apto para telas y que no manche.