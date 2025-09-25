Adiós a los hongos: el truco casero con solo dos ingredientes que deja las toallas y cortinas como nuevas

Las tareas de limpieza necesitan ganas, los productos y el tiempo para dejar la casa impoluta, con rico aroma y estéticamente ordenada. Si bien es una actividad que muchas veces genera tedio, ver la casa, los ambientes en orden da estabilidad mental y emocional, pero hay algunos que general dolor de cabeza por su difícil forma de sacar las manchas, humedad, suciedad, entre otras.

No hay dudas de que la humedad es el problema por excelencia de todas las casas. No solo es difícil combatirla, sino que se expande y perjudica a los muebles, paredes, y ropa, tanto en el olor como en adherirse a la tela.

La humedad que se genera en los ambientes con mucha exposición al agua, tienen poca ventilación y no ingresa el aire del exterior, son más propensas a juntar mohos. Estos se forman en las cortinas de tela o toallas del baño o de la cocina.

El usuario de TikTok @decasa.sytle mostró su truco casero para eliminar los hongos que se forman y dejar las prendas como nuevas sin tener que tirarlas o cambiarlas por otras.

El tip definitivo para eliminar los hongos de las cortinas y toallas

Primero hay separar en prendas que admiten agua fría y en las que permiten agua caliente.

Las telas de cortina en general son para lavar con agua fría para eso colocar en un balde con tres o cuatro tapitas de lavandina.

Dejar reposar un tiempo y las manchas de hongos de a poco desaparecen. Luego, llevar al lavarropa y listo para secar. Sí es de color primero probar con una parte en una mezcla más diluida.

Si son telas que se pueden lavar en agua caliente como el juego de toallas se puede usar percarbonato de sodio. Este hay que diluir en agua caliente para que se active.

El percarbonato es tanto para la ropa blanca como de color. Dejar actuar por dos o tres horas y lavar en el lavarropa.

Un dato a tener en cuenta es que si son prendas que solo son aptas para agua fría, el percarbonato de sodio las encoge.