El truco casero que pocos conocen y ayuda a sacar los pelos del desagüe del baño

Mantener la casa limpia lleva mucho tiempo, ganas y los elementos necesarios para lograr eliminar los residuos que se acumulan y que la casa tenga rico aroma. La humedad, los hongos, las manchas o el sarro son algunos de los problemas que aparecen constantes en las casas.

Si bien esos son los dramas cotidianos de las casas, hay uno que aparece en las cocinas o los baños y es cuando se tapan los caños por el uso constante y los residuos que corren por ellos. No hay dudas, de que es un problema que genera dolores de cabeza y un tedio cuando ocurre en casa.

Las cañerías de la ducha se tapan, en general, por el pelo que se acumula al bañarse y si no se saca con el tiempo se forma un bollo y se tapa. Hay un truco casero con lo que hay en casa para sacar los pelos sin tener que tocarlos con las manos.

La usuaria de TikTok @co.com0 reveló su tip con lo que hay en casa para sacar los pelos de forma manual y limpiar las cañerías de la ducha.

El tip definitivo para sacar los pelos del desagüe de la ducha con lo que hay en casa

Para eso se necesita un precinto de plásticos, los que se usan en las cocinas para sellar los paquetes abiertos. Con una tijera hacer piquitos en cada lado del precinto.

La clave está en cortar a unos centímetros después de la cabeza del precinto. Luego introducir en el desagüe de la ducha y sacar los pelos que se van a adherir a los piquitos del precinto.

Retirar todos y colocar en un papel para tirar a la basura. Es una opción casera y práctica de retirar los pelos de la bañera para evitar que se tape la ducha.

La idea es repetir el proceso una o dos veces por semana para que no se tape en exceso y se pueda solucionar de forma manual.