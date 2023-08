Las tres premisas definitivas de Alberto Cormillot para perder peso

Alberto Cormillot reveló cuál es una las preguntas que más escucha de familiares, amigos y colegas y optó por terminar con el misterio hablando públicamente del tema.

En una entrevista para Infobae, el nutricionista señaló: “Hace un rato, un compañero de trabajo me decía que quería hacer algo para adelgazar, pero sumó algo que yo he escuchado muchas veces, y es que él no tiene tiempo para hacer entrenamiento, para hacer actividad física”.

“La actividad física es muy importante. Hay algo que he dicho varias veces: si uno pudiera poner todos los beneficios del deporte en una pastilla, sería la más vendida del mundo”, informó Cormillot. Pese a eso, dejó bien en claro que es posible bajar de peso sin necesidad de entrenar.

Hay que tener en cuenta tres premisas fundamentales.

“A veces, por una cuestión de trabajo o por un momento generacional, uno no tiene tiempo para hacerlo. Se puede, sí, pero no quiero discutir eso. Por más que uno no haga actividad, esa persona puede bajar de peso. Tiene que tener en cuenta no la pregunta ‘¿qué tengo que comer?’, sino una que es más acertada, que es ‘¿qué debo hacer?’”, detalló sobre los pasos a seguir.

Las tres claves de Alberto Cormillot para el descenso de peso

El nutricionista remarcó que son tres los pasos que una persona debe tener en cuenta si quiere bajar de peso sin hacer actividad física. “En primer lugar debo ordenarme, hacer varias comidas por día. En segundo lugar, en cada una de esas comidas, hay que comer más lento. ¿Cuánto más lento? Un poquito más de lo habitual”, arrancó.

El tercer paso es, según Cormillot, el que más dificultad puede generar: “Por último, a lo que estoy comiendo tengo que bajarle un 10%. Si antes comía 10 galletitas, ahora como 9. ¿Por qué? Porque si alguien me dice que va a comer dos o cuatro, no le va a durar. Hay que ir de a poco”.

Repasando, Alberto Cormillot volvió a sentar las bases para bajar de peso de forma segura, saludable y equilibrada: “Entonces hay que ordenarse con el tiempo, con las horas, fijar el tiempo que va a durar esa alimentación y bajar el 10%, que es algo sustentable”.

“Hay algo peor que hacer una dieta, y eso es no hacerla”, cerró el profesional.