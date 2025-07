Harry Styles lanza su propia línea de juguetes sexuales: cuánto cuestan y dónde se consiguen

A 15 años del surgimiento de One Direction, Harry Styles, ex integrante de la boyband, volvió a ser noticia. Esta vez por un inesperado anuncio. Mientras sus fans esperan con ansias su nuevo álbum, el cantante británico decidió sorprender a su público con el lanzamiento de juguetes sexuales.

El artista que consiguió un enorme éxito mundial como solista se alejó de los escenarios y ahora se metió de lleno en su faceta como emprendedor. Harry Styles tiene su propia marca de productos relacionados a la belleza y en esta oportunidad apostó del placer con una línea de vibradores y lubricantes con los que invita a “complacerse”.

Harry Styles, con el collar bien puesto. (Sony Music)

Bajo el lema “Pleasing yourself” (complácete a ti misma), el cantante lanzó dos productos nuevos. Tras un breve adelanto a través de sus redes sociales, finalmente este 24 de julio, Harry Styles presentó su nueva colección.

¿Qué incluye esta nueva línea de Pleasing, la marca de Harry Styles?

La nueva línea de Pleasing incluye dos productos principales:

The Pleasing Double-Sided Vibrator, un vibrador con diseño minimalista, colores suaves y un diseño muy discreto cuesta 68 dólares, más de $87.000 pesos argentinos.

The Pleasing Lube, un lubricante a base de silicona, compatible con el cuerpo y con otros productos que cuesta 25 dólares, alrededor de $30.000 pesos argentinos.

Harry Styles vende juguetes sexuales

¿Dónde comprar los juguetes sexuales de Harry Styles?

La colección completa ya se encuentra disponible en la página oficial de Pleasing. Aunque en minutos, se agotó en tiempo récord el pequeño stock para clientes de Estados Unidos y Reino Unido.

“Todavía puedes comprar Pleasing Yourself en persona en The Pleasing Pleasure Shop, abierto ahora hasta el 27 de julio en 251 Elizabeth Street, NYCYa estamos trabajando duro en la segunda ronda y ampliando Pleasing Yourself a otros países también”, anunciaron a través de la página oficial de la marca.