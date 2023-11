Estas son las cinco preguntas que deberías responder para saber si sos feliz

Es de público conocimiento que la felicidad es el objetivo máximo de cualquier ser humano. En la medida que sea, y a través de los métodos que sean necesarios, las personas se mueven en pos de lo que sienten y creen correcto y apuntan a estar contentos.

Aunque existen varios métodos para alcanzar o entender la felicidad, comprendiendo a la misma como un concepto completamente subjetivo, un estudio que recopiló Oh La La permite entender realmente qué tan feliz sos a partir de cinco preguntas básicas.

Claves para alcanzar el máximo objetivo. Foto: Freepik

Las cinco preguntas que deberías hacerte para saber si sos feliz

¿Tenés sueños?

El análisis detalla que una de las principales características de las personas felices es que estas nunca dejan de soñar. Aunque hayan alcanzado su meta, siempre están pensando en otro objetivo al que apuntan y con el que sueñan. Este tipo de personas no se conforma con lo que lograron, ni tampoco con aquello que no les gusta, y es por eso que siempre quieren más. La creencia de que son capaces de alcanzar lo que quieren es un gran motor para seguir trabajando por sus sueños.

¿Le prestas atención al presente y al futuro?

Las personas felices están conectadas con el presente y disfrutan conscientemente de él, de “el aquí y el ahora”. No se arrepienten del pasado ni viven en el futuro, anticipándose con ansiedad al mismo.

¿Elegís tus relaciones?

Las personas felices prestan atención y están al pendiente de cada uno de sus vínculos. Es por eso que se hacen varias preguntas en torno a los mismos, dependiendo de cuál sea el lazo que los une a otros: ¿quiénes me restan energía y tiempo? ¿quiénes me suman y me alientan? Las relaciones con otros, sean familiares, de amistad o amorosas, componen gran parte de la felicidad, del día a día y sin duda son un motor fundamental a la hora de alcanzar la máxima meta.

Claves para alcanzar el máximo objetivo. Foto: Freepik

¿Aceptas los cambios o te resistís a ellos?

Esta característica propone dos cuestiones: la primera es que si algo no te gusta o te hace sentir disconforme, intenta cambiarla y mejorarla. La segunda, indica Oh La La, es que si no podés cambiarla, abrazala y enfócate en lo positivo de esa situación. De lo contrario, te vas a estrenar y enojar constantemente.

¿Tenés buenos hábitos?

La pregunta apunta a los buenos hábitos que hacen que uno se sienta bien consigo mismo, como el ejercicio, la buena alimentación y las horas de sueño. Los tres pilares tienen una relación directa y plena con el bienestar a nivel físico y emocional.