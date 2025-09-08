Entre el efecto bronceado y la naturalidad: las tendencias en make up para la primavera verano 2026 que brillaron en BAFWEEK

El Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK) vistió de glamour, creatividad e innovación a la ciudad de Buenos Aires trayendo las tendencias de lo que se viene para la primavera verano 2026. La semana de la moda desplegó su arte en distintas locaciones porteñas del 28 de agosto al 5 de septiembre.

Gusmán en el BAFWEEK

Las distintas pasarelas que brillaron en la tarde noche porteña no solo marcaron las tendencias en cuanto a ropa y calzados, sino que el maquillaje y los peinados fueron el broche de oro para salir a escena y mostrar las colecciones llena de moda, identidad y un concepto claro por cada marca.

Uno por uno: los maquillajes de BAFWEEK que arrasan la primavera verano 2026

Guadalupe Barreto, key make up artist de Avon, estuvo a cargo del maquillaje de cada desfile y en los que aplicó su arte en combinación con la identidad de cada colección y su marca.

Para la colección de Revolver buscó un maquillaje sutil, veraniego y deportivo. “Fue una propuesta donde se respetó la colorimetría natural de cada modelo, lo que nos llevó a ver, por ejemplo, algunas pecas en la zona de la nariz que se difumina con el rubor rosado de las mejillas, pero también rubores naranjas y cobrizos que se fusionaron con las pieles más cálidas”, señaló la especialista.

Revolver make up en el BAFWEEK

“Un look que parece difuminado con los dedos, destacando su naturalidad, con un efecto bronceado en la profundidad de los ojos y en la acentuación de los pómulos, siempre buscando generar un efecto mojado por el sudor”, señaló la maquilladora profesional. “En los labios aplicaron una tinta con esta técnica de difuminado en los labios, en corales y rosados, manteniendo la hidratación con un bálsamo de color“, concluyó Barreto sobre el make up a esta colección.

En cuanto a Bolivia presentó una situación turística con una puesta en escena de un barco de paseo en verano. Allí resaltan los diferentes personajes, los cuidados del sol y los arrebatados al sol.

make up de Bolivia en BAFWEEK

“Un look con efecto bronceado, para el cual se aplicaron rubor y bronzer en ambos pómulos, pasando por la nariz y sus laterales, subiéndolo hasta los puntos de las sienes y también en el mentón. A esto se le sumó un look de pecas que realizaron con tinte para cejas y un poco de gloss para dar la impresión de sudor. Para los labios se escogió un tono berry y los ojos se mantuvieron naturales, solo aplicando máscara de pestañas y un delineado en tonos azules”, explicó la especialista en maquillaje.

Para Portsaid se presentó un maquillaje donde el foco está en el color de los pómulos y las mejillas, dando un efecto sonrojado, y bronceado en el centro del rostro. El diferencial de este look está en el barniz de los ojos con un gloss, estirado hasta la sien.

Portsaid maquillaje del BAFWEEK

“La piel se mantuvo luminosa, y junto al gloss en los párpados, se funde en un brillo perfecto en los puntos de luz del rostro. Los labios se mantuvieron en un color nude rosado, para dar protagonismo al efecto ruborizado de los pómulos", contó Guadalupe Barreto sobre los detalles aplicado al make up.

En el desfile de Gusmán se buscó crear una piel “besada por el sol”. “Para lograr este efecto se aplicó contorno para agregar dimensión al rostro sin acentuarlo mucho y algunas pequeñas pecas en el área de la nariz, las mejillas y la frente”, contó Gudalupe.

“Dando un look de bronceado suave, un verano de brisa. Los labios se mantuvieron naturales, sumando solamente un bálsamo hidratante, y en las pestañas un poco de máscara para levantarlas y definirlas, pero sin perder la naturalidad que buscaba transmitir la marca", señaló la key make up artist de Avon.

Por último, Heidi Clair presentó un look clásico pero con fuerza. “Con ojos destacados de forma sutil y unos labios fuertes sin definición en los bordes. Para lograrlo, aplicaron un delineador cobrizo en la línea de las pestañas y lo difuminaron hacia la cuenca, también sumaron delineador negro en la línea de agua superior para enmarcar aún más la mirada”, detalló la maquiladora profesional.

Los protagonistas de este maquillaje fueron los labios, para los cuales se combinaron dos tonalidades buscando conseguir un resultado final color frambuesa. Un tono perfectamente equilibrado, de temperatura ni tan fría ni tan cálida.