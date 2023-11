Máxima Zorreguieta es una de las principales referentes de la moda y es un ícono fashionista. Con su estilo alegre, elegante y siempre sonriente logró conquistar no solo a los ciudadanos de los Países Bajos sino también a los del resto del mundo. La monarca siempre logra combinar de una manera equilibrada su propio estilo con el de la realeza y nunca desentona con los looks elegidos. Elegante y audaz, no teme a la combinación de telas, estampados y colores.

En una de sus últimas apariciones públicas, la reina de los Países Bajos deslumbró con una combinación de colores que se llevó la mirada de todos. Máxima Zorreguieta vistió a la perfección los colores rojos y fucsias, una dupla de gamas con mucha fuerza para cualquier look.

Elegante y chic: la increíble combinación de colores que lució Máxima Foto: INSTAGRAM

La reina entregó el Premio del Fondo Cultural 2023 al colectivo teatral Female Economy en el teatro Zuidplein en Rotterdam. El Fondo Cultural concede este premio de 100.000 euros anualmente a una persona o institución con un especial significado para la cultura o la naturaleza.

Para la ocasión, Máxima lució una increíble prenda muy elegante, la cual combina estos dos colores opuestos que se transforman en una dupla fantástica: el rojo y el fucsia.

El vestido de largo hasta la rodilla, de manga larga y estilo recto, combina a la perfección estos dos colores, con detalles de encaje y puntilla, dándole un toque muy chic a la prenda.

Máxima conquista corazones con cada look elegido

La reina de los Países Bajos, es una de las figuras internacionales que mejor se viste para cada evento o presentación a la cual le toca asistir. Dueña de un carisma único, a lo largo de los años ha sabido combinar a la perfección su estilo vanguardista y elegante.

Máxima Zorreguieta es tenida en cuenta por los principales diseñadores de moda del mundo y marcas. Sin lugar a dudas, la monarca, quedará en la historia como una de las reinas mejores vestidas.