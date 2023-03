De qué se trata la tendencia Netflix-baguette-Netflix: la moda que ya es furor en París

Netflix es una de las compañías más grandes del mundo de la industria, pero ahora ha sumado un récord más: introducirse en la moda. Pues, en Francia, una nueva tendencia lleva su nombre y es imperdible.

De hecho, ya se volvió tan viral que muchas personas, en Latinoamérica, han comenzado a adoptarla. Por eso, para los fanáticos de la moda, conocer todo sobre esta tendencia: Netflix - baguette - Netflix, es fundamental y acá te la presentamos.

La moda facilita la vida de los fans del pijama. Foto: Instagram

De qué se trata la tendencia Netflix - baguette - Netflix:

Esta moda es una ideal para los fanáticos no sólo de Netflix, sino también de los pijamas ya que consiste justamente en eso: quedarse en pijama todo el día. Es utilizada, especialmente, durante los fines de semana y ya comenzó a ser muy adoptada por todos.

La moda consiste en estar en pijama todo el día. Foto: Instagram

La tendencia comenzó cuando un usuario de Twitter publicó en la red social un mensaje sobre la moda de algunas mujeres parisinas. En la publicación se ve una foto de una mujer paseando por París mientras viste un abrigo de borrego sobre su pijama color fucsia y unas orejeras.

La foto que comenzó con esta tendencia. Foto: Twitter

“Cada vez veo más en París eso de salir en pijama a por el pan o a pequeños recados los fines de semana. Me dicen que lo llaman NBN, Netflix-Baguette-Netflix. Seguro que no es solo aquí”, escribió. Y la realidad es que tiene razón ya que en Estados Unidos también se ha visto, pero no sólo en mujeres, sino también en hombres y chicos.