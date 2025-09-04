De qué murió Giorgio Armani a los 91 años y qué pasará con su herencia

El mundo de la moda está de luto. Este jueves murió a los 91 años el diseñador de moda Giorgio Armani en Milán. El hombre que fue considerado el rey de la moda italiana falleció acompañado de su familia y su pareja Leo Dell’Orco.

Giorgio Armani

La noticia la dio a conocer el grupo empresarial Armani en un comunicado: “Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani".

Gioigio murió en su casa de Milán y aún no se conocen los motivos de su muerte. El diseñador planeaba un gran evento para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda en la semana de la moda que se realiza este mes en Milán.

En junio, el empresario no estuvo presente en los desfiles, lo que llamó la atención y se supo que se recuperaba de una enfermedad, la cual se mantuvo en total hermetismo.

El funeral del rey de la moda italiana será durante el fin de semana y se permitirá la visita pública al igual que al teatro que lleva su nombre. Luego se hará una ceremonia privada que aún no tiene fecha por explícito pedido del diseñador.

El legado de Armani marcó la historia de la moda italiana y llevó a la capital a otro nivel de sofisticación y elegancia, además se extendió a otros rubros como la decoración, la gastronomía y la hotelería.

De cuánto es la fortuna de Armani y qué pasará con ella

Giorigio Armani fue considerado una de las cinco personas más ricas de Italia. Su patrimonio ronda los 11.200 millones de dólares que abarcan su imperio de moda, y sus extensiones en diseño de interiores, inmobiliaria y hoteles y restaurantes.

Giorgio Armani

El diseñador no ha tenido herederos, por lo que su herencia genera dudas. No obstante, se supo que Giorgio dejó un testamento. Allí aseguró que no desea que se venda su empresa y que sus herederos continúen con su legado.

Su herencia se centra en sus tres sobrinas: Silvana y Roberta, hijas de su hermano difunto Sergio, y Andrea, hijo de su hermana Rosanna. Giorgio posee el 99.9% del conglomerado empresarial y el restante pertenece a una fundación que lleva su nombre según el medio República.