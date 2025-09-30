De los clásicos a los coloridos: así fueron los looks de los famosos en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025

El lunes 29 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia más esperada para la televisión argentina, los premios Martín Fierro. La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) celebró con los nominados y reconoció a los galardones de la noche en el hotel Hilton de Buenos Aires en Puerto Madero.

El encuentro más esperado reunió a los nominados que llevaron sus mejores looks para esperar la premiación y a los galardones de la noche. Vía País estuvo presente en la alfombra roja para hablar con los protagonistas de la noche.

En la alfombra roja estuvo Iván de Pinera y Zaira Nara y a las 21 horas Santiago del Moro tomó la palabra para presentar las ternas y los premiados de la noche. Los famosos llevaron looks de gala y eligieron desde vestidos clásicos a más arriesgados y coloridos.

Todos los looks de los famosos en los Martín Fierro 2025

Vero Lozano en los Martín Fierro

Verónica Lozano eligió un vestido más clásico con corte musculosa en negro arriba y rosa pálido.

Natalia Oreiro en los Martín Fierro

Natalia Oreiro llevó un vestido con escote profundo en color blanco y con guante largos en cuero bordó. Además, la prenda tenía una cola.

Juana Viale en los Martín Fierro

Juana Viale eligió un vestido strapples en color beige con detalles bordados que le daban brillo al look.

Flor de la Ve en los Martín Fierro

Flor de la Ve llevó un vestido con transparencia y brillos bordado en color beige. A lo que le sumó un tapado de plumas en tono gris a juego con el glamouroso look.

Evangelina Anderson en los Martín Fierro

Evangelina Anderson también llevó un vestido en tono beige, largo y completamente bordado en piedras. Un look sencillo y delicado a la vez.

Zaira Nara en los Martín Fierro

Zaira Nara eligió el tono rojo como protagonista de su outfit y llevó un vestido largo con tajo, en dos tonos y con un abrigo de plumas en el mismo color.

Sol Pérez en los Martín Fierro

Sol Pérez llevó un vestido estilo corte sirena en color blanco con lunares en negro y piedras que le aportaban el brillo al look.

Santiago del Moro en los Martín Fierro

Santiago del Moro la estrella de la noche porque se llevó el oro y fue el conductor de la gala. Llevó un traje de saco blanco con moño en negro.

Wanda Nara en los Martín Fierro

Wanda Nara optó por un vestido ajustado por debajo de la rodilla en negro y blanco con lunares. Sumó un tapado de piel en negro y una mini cartera a cuadros.

Julieta Poggio en los Martín Fierro

Julieta Poggio llevó un vestido negro con mangas caídas y recortes en el frente. El vestido tenía una cola y volumen luminoso al estilo corte sirena.

Yanina Latorre en los Martín Fierro

Yanina Latorre optó por un vestido de corte clásico en beige y bordados con piedras.

Pampita se jugó por un vestido amarillo y negro. La parte de arriba con escote y en negro, y la pollera voluminosa con cola en amarillo.