Cuáles son las tres plantas que se siembran en octubre y florecen en verano

La primavera ya llegó y con ella los días de altas temperaturas, los colores, aroma a flores y días para estar al aire libre. Es el momento ideal para pensar en modificar el jardín, renovar o plantar nuevas especies de la época. Octubre es un mes para estar atentos a las plantaciones.

las plantas para sembrar en octubre

Si bien hay especies de plantas para todas las épocas, la mayoría se plantan en la primavera para dar sus flores en los meses de mayor calor. Octubre es el mes ideal para sembrar plantaciones de colores que llenen de aroma y naturaleza el jardín.

Las plantas que dan flores de colores son la mejor opción a la ahora de dedicar tiempo a plantas y arreglar el jardín. Hay tres tipos de estas especies ideales para armar un espacio lleno de vida, con pajaritos y aroma a naturaleza.

Cuáles son las tres plantas que hay que sembrar en octubre para llenar de color el verano

Estas tres especies son: alegría del hogar, cosmos y gazanias. Tres plantas que sus flores llenan de color el jardín en época de calor.

Alegrías del hogar: florece casi todo el año y se adapta a lugares de media sombra, como por ejemplo los balcones techados o galerías. Lo más llamativo son sus flores de colores rojos, fucsias, rosas y blancos que embellecen cualquier lugar.

Alegría del hogar

Necesitan un poco de riego regular y un lugar protegido del sol directo.

Cosmos: una flor que no requiere muchos cuidados y resiste al calor. Sus colores clásicos son rosa, blanco y violeta.

Estas flores atraen mariposas, lo que le aporta movimiento, naturaleza y alegría a los espacios verdes.

Cosmos planta

Gazanias: son perfectas para los que quieren color sin complicaciones. Los pétalos grandes y brillantes abren al amanecer con el sol y se cierran al atardecer.

Son amarillos, naranjas, rojos y bicolores. Resisten a la sequía.

Gazanias flores

Las claves para que florezcan: