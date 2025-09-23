Cuáles son las 3 plantas que tenés que podar en primavera para que florezcan al máximo

Septiembre es el mes de la primavera y de a poco los días son más largos, hace más calor, florecen las flores y se siente el aroma a naturaleza. Los expertos en jardinería están atentos a los días que son ideales para plantar, hacer modificaciones o transformar el jardín, balcón o espacios interiores.
Hay especies para cada estación del año, si bien la mayoría florece en la época que aumenta la temperatura, hay que estar atento a los arreglos que se les hace y están relacionados con los días y meses. Las plantaciones que ya tienen sus flores en septiembre, pero se necesitan podar de una forma adecuada para que crezca más y florezcan.
Es la temporada de jardines llenos de colores, mucho verde e ideal para tomar aire fresco rodeado de plantaciones. Es por eso que hay que conocer que flores necesitan recortarse y de qué forma para que crezcan rápido y en todo su esplendor.
Las flores que hay que podar sí o sí en septiembre
Estas flores son el rosal, la hortensia y la lavanda. Tienen una forma específica de cortarlas para que crezcan en la temporada.
- Rosal: es sin dudas la más aclamada de la primavera, para que florezca en su esplendor necesita de una buena poda. Para eso se debe cortar las ramas secas, débiles o las que crecen hacia adentro. Esto ayuda a que la planta centre su atención en los brotes nuevos.
El secreto es cortar en ángulo y usar tijeras bien afiladas para cortar rápidos los tallos y no dañarlas.
- Hortensia: necesitan de una poda controlada en septiembre. Es necesario sacar las ramas viejas y las flores secas para que los nuevos brotes crezcan sanos.
El truco es no cortar los tallos que tienen yemas visibles, de ahí salen las flores de la época.
- Lavanda: es una de las plantas más aromáticas que existen, además son resistentes. Podarla en este mes ayuda a mantener una forma compacta y producir flores con mejor olor.
Para eso se debe retirar las partes leñosas y darle una forma redonda, sin cortar la base.