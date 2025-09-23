Cuáles son las 3 plantas que tenés que podar en primavera para que florezcan al máximo

Septiembre es el mes de la primavera y de a poco los días son más largos, hace más calor, florecen las flores y se siente el aroma a naturaleza. Los expertos en jardinería están atentos a los días que son ideales para plantar, hacer modificaciones o transformar el jardín, balcón o espacios interiores.

La planta jazmín de leche florece en verano

Hay especies para cada estación del año, si bien la mayoría florece en la época que aumenta la temperatura, hay que estar atento a los arreglos que se les hace y están relacionados con los días y meses. Las plantaciones que ya tienen sus flores en septiembre, pero se necesitan podar de una forma adecuada para que crezca más y florezcan.

Es la temporada de jardines llenos de colores, mucho verde e ideal para tomar aire fresco rodeado de plantaciones. Es por eso que hay que conocer que flores necesitan recortarse y de qué forma para que crezcan rápido y en todo su esplendor.

Las flores que hay que podar sí o sí en septiembre

Estas flores son el rosal, la hortensia y la lavanda. Tienen una forma específica de cortarlas para que crezcan en la temporada.

Rosal: es sin dudas la más aclamada de la primavera, para que florezca en su esplendor necesita de una buena poda. Para eso se debe cortar las ramas secas, débiles o las que crecen hacia adentro. Esto ayuda a que la planta centre su atención en los brotes nuevos.

Cómo podar las rosas para que florezcan en primavera

El secreto es cortar en ángulo y usar tijeras bien afiladas para cortar rápidos los tallos y no dañarlas.

Hortensia: necesitan de una poda controlada en septiembre. Es necesario sacar las ramas viejas y las flores secas para que los nuevos brotes crezcan sanos.

Cómo podar las hortensias para que florezcan en primavera

El truco es no cortar los tallos que tienen yemas visibles, de ahí salen las flores de la época.

Lavanda: es una de las plantas más aromáticas que existen, además son resistentes. Podarla en este mes ayuda a mantener una forma compacta y producir flores con mejor olor.

Para eso se debe retirar las partes leñosas y darle una forma redonda, sin cortar la base.