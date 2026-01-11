Cuál es la planta que da flores durante todo el año y que es ideal para transformar el jardín de tu casa

Los amantes de la jardinería están todo el año buscando la forma de tener su jardín con bellos colores, incluso en las épocas donde no suelen florecer demasiadas especies. Sin embargo, existe una planta que da flores todo el año y es recomendada por los especialistas para tener en todos los patios o balcones.

Elegir una especie que mantenga su floración durante varias estaciones es clave para transformar cualquier rincón en un espacio vibrante y lleno de vida. Los expertos coinciden en que la crossandra (Crossandra infundibuliformis), originaria del sur de la India, es una de las mejores opciones para quienes buscan una planta ornamental resistente y de fácil cuidado. Esta variedad destaca por su capacidad de adaptarse tanto a exteriores como a interiores, su tamaño compacto y su atractivo visual, convirtiéndola en favorita entre jardineros principiantes y experimentados.

La crossandra es una herbácea de la familia de las acantáceas, que rara vez supera los 50 centímetros de altura y presenta hojas verdes brillantes, elípticas y con bordes ondulados. Su principal atractivo reside en las flores, que se distinguen por su forma de embudo y su intenso color naranja, aunque también pueden encontrarse en tonos salmón o rojo. Estas flores pueden llegar a medir hasta seis centímetros y, con los cuidados adecuados, pueden aparecer casi durante todo el año, llenando de color y frescura cualquier espacio.

Crossandra, la planta que florece todo el año y llena de color el jardín

La principal ventaja de la crossandra es su prolongada floración. Aunque su ciclo natural abarca desde la primavera hasta el otoño, si se mantienen las condiciones ideales de humedad y temperatura, esta especie puede ofrecer flores casi ininterrumpidamente. Por esta razón, es muy recomendada para quienes desean un jardín siempre vistoso, con poco esfuerzo y buenos resultados visuales. Además, su porte reducido permite cultivarla en macetas, jardines o balcones, facilitando la decoración tanto de espacios amplios como de rincones pequeños.

Otra característica positiva es su resistencia y versatilidad: se adapta bien tanto en ambientes externos como internos, siempre que reciba suficiente luz sin exposición directa al sol, lo que la hace ideal para quienes desean sumar naturaleza dentro de casa.

Cuidados esenciales para mantener la crossandra siempre florecida

Para lograr que la crossandra conserve su floración durante todo el año, es fundamental prestar atención a ciertos cuidados. Los especialistas de Ecología Verde recomiendan ubicarla en sitios con mucha luz pero sin sol directo, ya que la exposición prolongada puede marchitar las flores, sobre todo en los meses más calurosos. Un ambiente templado, lejos de heladas y corrientes frías, será el entorno perfecto para el desarrollo de la planta.

El riego debe ser moderado y constante: en interiores, basta con hidratar la crossandra una o dos veces por semana, aumentando la frecuencia en los días de mayor temperatura. Es importante evitar el exceso de agua, especialmente en invierno, para prevenir que las raíces se pudran. La humedad ambiental también favorece el crecimiento y la floración, por lo que ubicar la maceta cerca de otras plantas o pulverizar agua sobre las hojas puede ser útil.