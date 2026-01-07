Advierten que estas 3 plantas pueden traer plagas peligrosas en el jardín de las casas

La llegada de las altas temperaturas son momentos en los que los bichos aprovechan para estar más tiempo al aire libre, producto de la calidez del clima. Sin embargo, existen plagas que pueden ser peligrosas y se pueden instalar muy fácilmente en el jardín de tu casa, sobre todo con estas plantas.

Durante los meses cálidos, el aumento de la humedad y el crecimiento desmedido de cierta vegetación pueden convertir los jardines y balcones en refugios perfectos para plagas peligrosas como los alacranes. Diversos especialistas en control de plagas advierten que algunas plantas ornamentales muy populares favorecen la aparición y permanencia de estos arácnidos y otros insectos indeseados. Comprender cómo influyen estas especies en el ecosistema de casa es clave para prevenir riesgos y proteger la salud familiar, especialmente en zonas urbanas donde las plagas encuentran hábitats alternativos con cada vez mayor facilidad.

El riego excesivo, la acumulación de hojarasca y la falta de poda o limpieza en determinadas plantas pueden crear ambientes frescos y húmedos, condiciones que atraen a alacranes, arañas y otros bichos peligrosos a pocos metros de la entrada del hogar.

Helechos, hiedra y potus suelen mantener la humedad y ofrecen refugios ideales para estos bichos, alertan los expertos.

Helechos, hiedra y potus: las plantas que pueden favorecer la aparición de plagas en el hogar

Entre las plantas señaladas por los expertos, se destacan:

El helecho

La hiedra

El potus

El helecho es conocido por necesitar riego frecuente y por mantener la humedad constante alrededor de su base, lo que brinda un microclima ideal para la supervivencia de los alacranes, que buscan sectores frescos y oscuros para resguardarse del calor.

La hiedra (hedera helix), por su parte, forma entramados densos y retorcidos en muros, macetas o canteros. Su capacidad para crecer enredada y frondosa genera múltiples escondites y acumula fácilmente pequeños insectos que forman parte de la cadena alimenticia de los escorpiones. El potus, muy cultivado en balcones y galerías, suele colocarse en macetas con tierra húmeda, generando hábitats idóneos para insectos y convirtiéndose en otra opción atractiva para plagas a la hora de buscar refugio.

En todos estos casos, los especialistas insisten en la importancia de evitar el exceso de riego, remover hojas secas y limpiar con frecuencia para disminuir el riesgo de invasión.

Plantas aromáticas como lavanda, ruda o romero ayudan a ahuyentar plagas y sumar protección natural en el jardín.

Alternativas seguras: las especies recomendadas para repeler alacranes y mantener protegido el jardín

Frente a este panorama, existen alternativas naturales que pueden ayudar a mantener el jardín libre de plagas sin resignar el verde ni el aroma. Plantas aromáticas como la lavanda, la ruda y el romero son aliadas tradicionales para repeler insectos y alacranes, ya que poseen esencias y olores intensos que incomodan a estos animales.

Sumar estas especies al perímetro de jardines, entradas y canteros, o junto a macetas colgantes en balcones, es una opción sencilla y eficaz para reforzar la protección natural de la vivienda. Además, los especialistas recomiendan mantener el jardín libre de malezas, podar regularmente y evitar la acumulación de residuos orgánicos cerca de muros y puertas.