Realizar actividades de reciclajes es cada vez más común en las casas, ya que ayudan a darle una nueva vida a elementos que dejaron de funcionar o se rompieron. Esto no solo ayuda a cuidar el medio ambiente, sino que preserva la naturaleza. La ropa es el clásico que se usa para recrear, y la tela de jean tiene múltiples formas de tener una nueva vida.

Los pantalones de jeans son un clásico de todos los armarios, y siempre hay más de uno, en diferentes tonos o colores. También es una tela que se puede usar para crear nuevas prendas o productos para la casa. Es decir, que si te queda chico, se rompió o ya no usas más, podés darle un nuevo uso.

Hacer manualidades requiere de paciencia, tiempo y los materiales necesarios para crear en casa y darle una nueva vida a lo que ya no se usa. La usuaria de TikTok @shiningechoes compartió un video para reciclar un jean y hacer una tote bag.

Cómo hacer una tote bag de un pantalón de jean

Para eso necesitas tijeras, medidor, máquina de coser, una tela tipo fibrana para el forro y un pantalón de jean.

