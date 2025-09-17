Estilo / Moda

Cómo reciclar un pantalón de jean viejo y transformarlo en una tote bag: el paso a paso

Una usuaria de TikTok mostró la forma de armar en casa una cartera con un pantalón que ya no se usa.

Magdalena Rodríguez Castro
17 de septiembre de 2025,

Realizar actividades de reciclajes es cada vez más común en las casas, ya que ayudan a darle una nueva vida a elementos que dejaron de funcionar o se rompieron. Esto no solo ayuda a cuidar el medio ambiente, sino que preserva la naturaleza. La ropa es el clásico que se usa para recrear, y la tela de jean tiene múltiples formas de tener una nueva vida.

Los pantalones de jeans son un clásico de todos los armarios, y siempre hay más de uno, en diferentes tonos o colores. También es una tela que se puede usar para crear nuevas prendas o productos para la casa. Es decir, que si te queda chico, se rompió o ya no usas más, podés darle un nuevo uso.

Hacer manualidades requiere de paciencia, tiempo y los materiales necesarios para crear en casa y darle una nueva vida a lo que ya no se usa. La usuaria de TikTok @shiningechoes compartió un video para reciclar un jean y hacer una tote bag.

Cómo hacer una tote bag de un pantalón de jean
Para eso necesitas tijeras, medidor, máquina de coser, una tela tipo fibrana para el forro y un pantalón de jean.

  1. Cortar cada pierna del pantalón y cortar las costuras. Doblar a la mitad, y marcar en el rectangulo las esquinas con una medida de 5x6 cm.
  2. Con otra tela hacer las tiras de 20 cm y coser. En el resto del jean hacer un rectangulo para los bolsillos.
  3. Coser a máquina el bolsillo y luego las tiras en los laterales. Doblar a la mitad de la parte más ancha. Coser los extremos del lado del revés.
  4. Se puede hacer con otra tela tipo fibrana el mismo molde y coser en la parte de arriba del revés para usarlo como forro de la tote bag.
  5. Dar vuelta y coser los detalles que quedaron sueltos. Listo acomodar la tela del interior. Marcar y coser el borde de unos centímeros en cada lateral de forma vertical.

