Realizar actividades de reciclajes es cada vez más común en las casas, ya que ayudan a darle una nueva vida a elementos que dejaron de funcionar o se rompieron. Esto no solo ayuda a cuidar el medio ambiente, sino que preserva la naturaleza. La ropa es el clásico que se usa para recrear, y la tela de jean tiene múltiples formas de tener una nueva vida.
Los pantalones de jeans son un clásico de todos los armarios, y siempre hay más de uno, en diferentes tonos o colores. También es una tela que se puede usar para crear nuevas prendas o productos para la casa. Es decir, que si te queda chico, se rompió o ya no usas más, podés darle un nuevo uso.
Hacer manualidades requiere de paciencia, tiempo y los materiales necesarios para crear en casa y darle una nueva vida a lo que ya no se usa. La usuaria de TikTok @shiningechoes compartió un video para reciclar un jean y hacer una tote bag.
Cómo hacer una tote bag de un pantalón de jean
Para eso necesitas tijeras, medidor, máquina de coser, una tela tipo fibrana para el forro y un pantalón de jean.
- Cortar cada pierna del pantalón y cortar las costuras. Doblar a la mitad, y marcar en el rectangulo las esquinas con una medida de 5x6 cm.
- Con otra tela hacer las tiras de 20 cm y coser. En el resto del jean hacer un rectangulo para los bolsillos.
- Coser a máquina el bolsillo y luego las tiras en los laterales. Doblar a la mitad de la parte más ancha. Coser los extremos del lado del revés.
- Se puede hacer con otra tela tipo fibrana el mismo molde y coser en la parte de arriba del revés para usarlo como forro de la tote bag.
- Dar vuelta y coser los detalles que quedaron sueltos. Listo acomodar la tela del interior. Marcar y coser el borde de unos centímeros en cada lateral de forma vertical.