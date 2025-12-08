Cómo reciclar latas de durazno y transformarlas en un tesoro para la decoración de la casa

Muchas veces, lo que se deja de usar en las casas terminan en la basura, como son los plásticos, cartones, envases, o ropa que quedó vieja o fuera de temporada. No obstante, hay formas de reciclar, darle una nueva vida y aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Los elementos de la cocina se pueden transformar en otro producto infaltable para el hogar, como son las latas de durazno.

En todas las casas hay latas vacías, que ya se usaron, se acumulan y muchas veces o terminan en la basura o en un rincón olvidado. Estas se pueden usar para crear manualidades ideales para decorar y darle un nuevo aspecto.

Las latas se pueden volver en portavelas de citronela para el exterior. Estas son usadas para los jardines, patios o lugares que donde hay insectos, ya que la citronela ahuyenta a los mosquitos. Además del aporte estético que le da al lugar.

Cómo crear un portavelas con una lata de durazno

Para eso se necesitan de ganas, creatividad, y pocos materiales que transforman en una vela para el exterior.

Materiales:

1 lata de duraznos o conserva grande, limpia y seca

Cera para velas

Aceite esencial de citronela

Pabilo o mecha para velas (con base metálica)

Palito o broche para sostener el pabilo

Olla o recipiente apto para baño maría

Recipiente para mezclar

Pintura en aerosol o acrílica (optativo)

Pincel, cuerda, yute para decorar (optativo)

El paso a paso para hacer las velas: