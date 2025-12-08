Cómo reciclar latas de durazno y transformarlas en un tesoro para la decoración de la casa

Muchas veces, lo que se deja de usar en las casas terminan en la basura, como son los plásticos, cartones, envases, o ropa que quedó vieja o fuera de temporada. No obstante, hay formas de reciclar, darle una nueva vida y aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Los elementos de la cocina se pueden transformar en otro producto infaltable para el hogar, como son las latas de durazno.
En todas las casas hay latas vacías, que ya se usaron, se acumulan y muchas veces o terminan en la basura o en un rincón olvidado. Estas se pueden usar para crear manualidades ideales para decorar y darle un nuevo aspecto.
Las latas se pueden volver en portavelas de citronela para el exterior. Estas son usadas para los jardines, patios o lugares que donde hay insectos, ya que la citronela ahuyenta a los mosquitos. Además del aporte estético que le da al lugar.
Cómo crear un portavelas con una lata de durazno
Para eso se necesitan de ganas, creatividad, y pocos materiales que transforman en una vela para el exterior.
Materiales:
- 1 lata de duraznos o conserva grande, limpia y seca
- Cera para velas
- Aceite esencial de citronela
- Pabilo o mecha para velas (con base metálica)
- Palito o broche para sostener el pabilo
- Olla o recipiente apto para baño maría
- Recipiente para mezclar
- Pintura en aerosol o acrílica (optativo)
- Pincel, cuerda, yute para decorar (optativo)
El paso a paso para hacer las velas:
- Limpiar, sacar la etiqueta y secar bien. Usa la imaginación para decorarla a tu manera, se puede pintar por fuera, envolver con yute o dejarla más natural.
- Pegar la base de metal del pabilo de la vela en el fondo de la lata. Para eso se puede usar cera derretida, gotita o pegamento. Tiene que quedar firme y recto, por lo que se puede sujetar con dos palitos o un broche.
- En una olla para baño maría, derretir la cera a fuego bajo. Revolver de a poco y no llevar directo a la hornalla. Una vez que está dejar enfriar unos segundo. Agregar gotas de aceite esencial de citronela por cada 250 gr de cera. Integrar todo.
- Volcar la cera líquida en la lata de a poco. El pabilo debe quedar firme y centrado.
- Dejar la lata en un lugar fijo por varias horas hasta que se seque. No moverla.
- Cuando está, cortar el pabilo dejando un centímetro de largo. Podes decorar como quieras.